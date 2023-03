FUELCELL ENERGY - Das Prinzip Hoffnung

Fuelcell Energy Inc. - WKN: A2PKHA - ISIN: US35952H6018 - Kurs: 3,480 $ (Nasdaq)

Ende Dezember rutschte die Aktie im Zuge des starken Abwärtstrends seit 2021 unter die 2022er-Tiefs zurück, womit die Bären ein großes Verkaufssignal auslösen wollten. Dieses misslang jedoch, mit einem starken Jahresstart gelang der Aktie sofort das Comeback und anschließend eine starke Erholung. Diese Aufwärtswelle wurde in den vergangenen Wochen in einem Keil korrigiert, der am Freitag nach oben hin verlassen wurde.

Neuer Versuch der Bullen?

Mit dem Verlassen des Keils nach oben hin könnte die Aktie eine Kurserholung starten. Bei rund 3,80 - 3,85 USD liegt das Primärziel. Oberhalb davon hellt sich das kurzfristige Bild wieder deutlicher auf. Steigende Kurse bis 4,36 und später 5,50 USD könnten dann folgen.

Auf der anderen Seite wäre ein Rückfall per Tagesschlusskurs unter 3 USD kritisch zu werten. Sehr kurzfristige Trader könnten unterhalb davon Stops setzen. Mittelfristige Trader dann unterhalb von z.B. 2,80 USD. Geht es nachhaltig unter 2,80 USD, könnte das Tief bei 2,47 USD nochmals getestet werden.

Fazit: Seit 2021 ist die Aktie eine einzige Enttäuschung. So sollte bullischen Szenarien hier weiterhin mit Skepsis begegnet werden. Mit dem starker Reversal zum Jahreswechsel hätten die Bullen jetzt zumindest wieder erhöhte Chancen, eine weitere Erholung einzuleiten. Von einer größeren Trendwende nach oben hin darf dann ebenfalls geträumt werden. Viel mehr als Hoffnung und Wunschdenken sind die bullischen Prognoseszenarien zum aktuellen Zeitpunkt nicht.

Fuelcell Energy Inc

Auch interessant:

VITESCO – E-Mobilität sorgt für Wachstum und Phantasie

Für mein DAX-Trading nutze ich fast nur noch stock3 Terminal. Der Handel ist kinderleicht. Über stock3 Terminal mit dem Broker verbinden, Session TAN vergeben und loslegen! Bei meinem Broker Consorsbank habe ich jeden Monat Freetrade-Aktionen, den DAX handele ich ohne Gebühren. Im eigenen Trading-Desktop habe ich alle Orderwidgets individuell vordefiniert und platziert, um im Sekundenhandel die Orders blitzschnell aufzugeben. Die daneben angeordneten Realtime-Intradaycharts der Indizes verschaffen mir dazu einen perfekten Marktüberblick für mein Daytrading. Jetzt Trading über stock3 Terminal testen!

(© stock3 2023 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)