Aktien New York Ausblick: Dow tritt vor Powells Rede auf der Stelle

NEW YORK (dpa-AFX) - Auch am Dienstag dürfte sich im frühen Aktienhandel an der Wall Street nicht viel bewegen. Wie schon am Vortag tritt der Leitindex Dow Jones Industrial im vorbörslichen Handel knapp eine Stunde vor dem Start mit 33 448 Zählern quasi auf der Stelle.

Der technologielastigen Nasdaq 100 lag 0,26 Prozent im Plus bei 12 335 Zählern. Das Bild könnte sich allerdings rasch ändern, denn kurz nach der Startglocke spricht der US-Notenbankchef Jerome Powell vor dem Bankenausschuss des Senats. Dann könnte wieder Bewegung in die Kurse kommen.

"Ereignisse wie diese ziehen natürlich die Aufmerksamkeit auf sich", schrieb Analyst Craig Erlam vom Handelshaus Oanda. Allerdings präsentiere sich ein Fed-Chef bei diesen Auftritten üblicherweise "geschliffen" und wenig kontrovers. Auch könne sich die Diskussion mit den Abgeordneten länger hinziehen und auch von den für die Märkte zentralen Themen entfernen. "Wir sollten nicht annehmen, dass Powell ein Feuerwerk zündet", so Erlam.

Mehr Bewegung als am Gesamtmarkt gibt es vorbörslich bei den Einzelwerten. So verteuerten sich die Aktien von Meta um gut zwei Prozent. Der hinter Facebook und Instagram stehende Konzern will sich informierten Personen zufolge womöglich noch in dieser Woche von Tausenden Beschäftigten trennen. Im November hatte das Unternehmen bereits 13 Prozent der Stellen gestrichen.

Die Aktien des Cloud- und Datencenter-Anbieters Nutanix sackten vorbörslich um 6,5 Prozent ab. Das Unternehmen hat die Veröffentlichung eines Berichts zur Geschäftslage verschoben. Das überschatte gute Ergebnisse und einen starken Ausblick, schrieben Analysten.

United Airlines legten um gut ein Prozent zu. Die französische Investmentbank BNP Paribas Exane erhöhte die Titel der Fluggesellschaft gleich um zwei Investmentstufen von "Underperform" auf "Outperform"./bek/mis