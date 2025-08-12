Werbung ausblenden
Gewinnmitnahmen nach Dax-Fantasie-Rally

Nemetschek-Aktie verliert kräftig

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: T. Schneider/Shutterstock.com

(dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Nemetschek sind am Dienstag unter Druck gekommen. Zur Mittagszeit büßten die Papiere 9,3 Prozent auf 124,20 Euro ein und waren damit schwächster MDax-Wert. Im bisherigen Jahresverlauf steht aber immer noch ein Plus von knapp einem Drittel zu Buche.

Aktienexperte Andreas Lipkow sprach von Gewinnmitnahmen im derzeit dünnen Handel. Nemetschek habe eine Kursrally hinter sich, insbesondere nachdem die Aktie von der US-Bank JPMorgan in der vergangenen Woche als ein Dax -Aufsteiger ins Gespräch gebracht worden sei, erinnerte er. "Die Luft ist damit zunehmend dünner geworden."

Wie JPM-Analyst Pankaj Gupta in einer Studie vergangene Woche schrieb, sieht er zur regulären Index-Überprüfung im September gleich drei mögliche Wechsel im Dax. Neben Scout24 und Gea rechnet er auch mit der Aufnahme der Lufthansa in die erste Börsenliga oder aber der Aufnahme von Nemetschek, da der Bausoftware-Hersteller der Fluggesellschaft, gemessen am Börsenwert nach Streubesitz, dicht auf den Fersen folge./ck/mis

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
Nemetschek
D
DAX (Kursindex)
M
MDAX
Lufthansa
GEA Group
Scout24
Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Chartzeit Eilmeldung
UnitedHealth - langfristige Chance?gestern, 15:31 Uhr · onvista
UnitedHealth - langfristige Chance?
Kolumne von Stefan Riße
Die Re-Industrialisierung der USA ist eine Illusion09. Aug. · onvista-Partners
Die Re-Industrialisierung der USA ist eine Illusion
Trading-Impuls
Zurich: Diese Schweizer Aktie ist einen Blick wert07. Aug. · onvista
Zurich: Diese Schweizer Aktie ist einen Blick wert
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Abwärtstrend des Softwarekonzerns setzt sich fort
Dax-Schwergewicht SAP gibt weiter nachheute, 12:10 Uhr · dpa-AFX
Dax-Schwergewicht SAP gibt weiter nach
JPMorgan-Analyse
Lufthansa oder Nemetschek? Diese Aktien könnten bald in den Dax aufsteigen06. Aug. · dpa-AFX
Lufthansa oder Nemetschek? Diese Aktien könnten bald in den Dax aufsteigen
Wochenausblick
Konjunkturrisiken versus Ukraine-Hoffnung: Welche Faktoren den Dax kurzfristig beeinflussen08. Aug. · dpa-AFX
Konjunkturrisiken versus Ukraine-Hoffnung: Welche Faktoren den Dax kurzfristig beeinflussen
Warten auf US-Inflationsdaten
Europas Börsen wenig verändertheute, 12:08 Uhr · dpa-AFX
Flaggen der EU-Länder sind zu sehen
Aktien New York
Moderate Gewinne an der Wall Street - Nasdaq 100 nahe Rekordhoch08. Aug. · dpa-AFX
Moderate Gewinne an der Wall Street - Nasdaq 100 nahe Rekordhoch
Weitere Artikel
Werbung ausblenden