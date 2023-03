DAX mit neuem Jahreshoch voraus, Vonovia und Lufthansa stark, Apple gefragt

Der DAX kann den Schwung vom Vortag und damit das neue Jahreshoch heute noch einmal in Augenschein nehmen und schickt sich am Morgen an, dieses Level zu überspringen. Damit stehen wir bei knapp 15.700 Punkten und haben mit Daniel Saurenz die Ehre, über das Sentiment zu sprechen. Einige Aktien sind bereits stark überkauft, genau dies ist der erste Aufhänger im Interview.

Über den US-Markt und die Stärke dort sprechen wir im Zusammenhang mit Analystenkommentaren. Goldman Sachs hat Apple favorisiert und damit dem Markt einen wichtigen Impuls gegeben. Ähnlich läuft das Rating bei deutschen Aktien ab, wie die Lufthansa-Aktie zeigt. Nach der Kursverdopplung werden Kaufempfehlungen ausgesprochen. Etwas später oder mit Kalkül? Dazu nimmt Daniel Saurenz entsprechend Stellung.

Um steigenden Zinsumfeld blicken wir zudem auf Vonovia als Kandidaten, der mit seinem Verschuldungsgrad hier Probleme bekommen könnte. Doch aktuell preist der Markt eher die Chancen ein.

Dies fehlt bei Nestle gänzlich. Der Nahrungsmittelhersteller aus der Schweiz zahlt jedoch eine verlässliche Dividende und fängt damit zumindest die "Ruhe im Aktienkurs" für Anleger etwas ab. Wie hoch sie genau ist und seit wie vielen Jahren sie konstant gezahlt wird, erörtern wir in diesem Video.

Mit Blick auf weitere Quartalszahlen und die Termine des Tages haben Sie einen umfassenden Blick auf den heutigen Handelstag.