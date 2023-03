EQS-News: Nabaltec AG erzielt nach vorläufigen Zahlen Umsatzrekord im Jahr 2022

EQS-News: Nabaltec AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

Nabaltec AG erzielt nach vorläufigen Zahlen Umsatzrekord im Jahr 2022



07.03.2023 / 10:00 CET/CEST

Nabaltec AG erzielt nach vorläufigen Zahlen Umsatzrekord im Jahr 2022 Umsatz 2022 nach vorläufigen Zahlen bei 218,8 Mio. Euro (2021: 187,0 Mio. Euro)

Vorläufiges operatives Ergebnis (EBIT) bei 29,2 Mio. Euro (2021: 24,6 Mio. Euro)

Ausblick 2023: Umsatzwachstum in einer Bandbreite von 3 % bis 5 %; EBIT-Marge in einer Bandbreite von 8 % bis 10 % Schwandorf, 7. März 2023 – Die Nabaltec AG konnte nach vorläufigen Zahlen 2022 einen Umsatz von 218,8 Mio. Euro nach 187,0 Mio. Euro im Vorjahr generieren (+17,0 %). Das operative Ergebnis (EBIT) lag nach vorläufigen Zahlen bei 29,2 Mio. Euro ‒ nach 24,6 Mio. Euro im Jahr 2021. Das bedeutet für die Nabaltec AG ein erneutes Rekordjahr. Die EBIT-Marge lag wie im Jahr zuvor bei 13,1 %. Die im Jahresverlauf angepasste Umsatzprognose mit einem Wachstum von 15 % bis 17 % (vormals 12 % bis 14 %) wurde am oberen Ende der Bandbreite eingehalten. Auch die im Herbst 2022 angehobene Prognose der EBIT-Marge wurde voll erfüllt (Prognose: 12 % bis 13 %). „Wir haben in einem herausfordernden Umfeld ein hervorragendes Ergebnis erzielen können und sind mit der Entwicklung sehr zufrieden. Allerdings bleibt dabei auch festzustellen, dass wir im abgelaufenen Geschäftsjahr massiv an einigen Stellschrauben drehen mussten, um den von außen einwirkenden Faktoren ‒ wie gestiegene Rohstoff- und Energiepreise sowie erhöhte Logistikkosten ‒ sinnvoll entgegenzuwirken“, berichtet Johannes Heckmann, Vorstandsvorsitzender der Nabaltec AG. „Dies ist uns zum einen durch langfristige und vorausschauende Vertragsgestaltung gelungen, aber auch durch die konkret umgesetzten Preiserhöhungen. So gelang es uns, in beiden Produktsegmenten den Umsatz trotz etwas rückläufiger Absatzmengen zu steigern.“ Im Produktsegment „Funktionale Füllstoffe“ erzielte Nabaltec im Geschäftsjahr 2022 nach vorläufigen Zahlen einen Umsatz von 148,0 Mio. Euro nach 130,6 Mio. Euro im Vorjahr (+13,3 %). Die gute Umsatzentwicklung ist allein auf die Preisentwicklung zurückzuführen. Die Absatzmengen waren im Jahr 2022 aufgrund der Unsicherheiten an den Märkten und wegen eines konsequenten Bestandsabbaus zum Jahresende seitens vieler Kunden insgesamt um 5,7 % zurückgegangen. Im Produktsegment „Spezialoxide“ lag der Umsatz 2022 gemäß den vorläufigen Zahlen bei 70,9 Mio. Euro nach 56,4 Mio. Euro im Vorjahr (+25,7 %). Das Wachstum wurde neben Preiserhöhungen auch durch Absatzsteigerungen bei den wertschöpfungsstarken Produkten generiert. In Summe waren jedoch die Verkaufsmengen im Produktsegment im Vergleich zum Vorjahr rückläufig. Das vierte Quartal 2022 endete mit einem leichten Umsatzrückgang gegenüber dem starken dritten Quartal. Zum Jahresausklang wurden kundenseitig Bestände abgebaut, was zu einer geringeren Absatzmenge im vierten Quartal führte. Auch zum Jahresstart 2023 ist die Nachfrage verhalten und von Kurzfristigkeit geprägt, bei nochmals erhöhtem Preisniveau. Insgesamt geht Nabaltec in den überwiegenden Produktbereichen für das laufende Geschäftsjahr von einer stabilen Nachfrage aus. Aufgrund des konjunkturellen und branchenbezogenen Umfelds sowie der zu Beginn des Jahres realisierten Preiserhöhungen erwartet Nabaltec für das Jahr 2023 ein Umsatzwachstum in einer Bandbreite von

3 % bis 5 %. Ergebnisseitig erwartet Nabaltec eine EBIT-Marge in einer Bandbreite von 8 % bis 10 %. Die Prognose basiert auf der Annahme, dass sich trotz des weiterhin vorherrschenden Kriegs in der Ukraine die Wirtschaft und die für Nabaltec relevanten Branchen stabil entwickeln werden. Über die Nabaltec AG: Die Nabaltec AG mit Sitz in Schwandorf ist ein mehrfach ausgezeichnetes, innovatives Unternehmen der chemischen Industrie. Auf der Basis von Aluminiumhydroxid und Aluminiumoxid entwickelt, produziert und vertreibt Nabaltec hochspezialisierte Produkte in den beiden Produktsegmenten „Funktionale Füllstoffe“ und „Spezialoxide“ im industriellen Maßstab. Die Produktpalette des Unternehmens umfasst unter anderem umweltfreundliche, flammhemmende Füllstoffe und funktionale Additive für die Kunststoffindustrie. Flammhemmende Füllstoffe werden beispielsweise bei Kabeln in Tunneln, Flughäfen, Hochhäusern und elektronischen Geräten eingesetzt, während Additive in der Katalyse und bei der Elektromobilität zum Einsatz kommen. Darüber hinaus produziert Nabaltec Spezialoxide zum Einsatz in der technischen Keramik, Feuerfestindustrie und Poliermittelindustrie. Nabaltec ist mit Produktionsstandorten in Deutschland und den USA vertreten. Ziel ist es, durch Kapazitätsausbau, weitere Prozess- und Qualitätsoptimierung sowie gezielte Erweiterungen der Produktpalette die eigene Marktposition weiter auszubauen. Mit seinen Spezialprodukten strebt das Unternehmen die führende Position im jeweiligen Marktsegment an. Kontakt: Kerstin Schuierer Frank Ostermair/Vera Müller Nabaltec AG Better Orange IR & HV AG Telefon: 09431 53-204 Telefon: 089 8896906-14 Fax: 09431 53-260 Fax: 089 8896906-66 E-Mail: InvestorRelations@nabaltec.de E-Mail: nabaltec@better-orange.de

