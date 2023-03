EQS-News: Progress-Werk Oberkirch AG: PWO meldet vorläufige Zahlen für das Jahr 2022

EQS-News: Progress-Werk Oberkirch AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Progress-Werk Oberkirch AG: PWO meldet vorläufige Zahlen für das Jahr 2022



07.03.2023 / 13:21 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Erfreuliche Geschäftsentwicklung im Jahr 2022 Ausblick auf das Geschäftsjahr 2023 weiter konkretisiert Carlo Lazzarini (CEO): „2022 war für uns ein erfolgreiches Jahr. Gleich mehrere unserer Standorte überschritten wichtige Umsatzschwellen. Die PWO-Gruppe realisierte erstmals einen Umsatz von mehr als 500 Mio. EUR. Und mit dem höchsten Neugeschäftsvolumen in der Unternehmensgeschichte unterstreichen wir die Stärke unserer Marktposition. Innovationen in der Metallumformung an der Grenze des technologisch Möglichen – dafür steht PWO.“ Oberkirch / Valašské Meziříčí / Kitchener / Puebla / Suzhou Oberkirch, 7. März 2023 - Die PWO-Gruppe konnte im Geschäftsjahr 2022 eine erfreuliche Geschäftsentwicklung realisieren und ihre Prognosen übertreffen, wie bereits für wesentliche Zahlen in einer Adhoc-Mitteilung am 23. Februar 2023 gemeldet. Im Folgenden veröffentlichen wir nun die vorläufigen und ungeprüften Zahlen für das Jahr 2022: Umsatzerlöse: 530,8 Mio. EUR (i. Vj. 404,3 Mio. EUR)

EBIT vor Währungseffekten: 27,5 Mio. EUR (i. Vj. 22,1 Mio. EUR)

Investitionen: 19,8 Mio. EUR (i. Vj. 16,2 Mio. EUR)

Free Cashflow: -5,8 Mio. EUR (i. Vj. 4,9 Mio. EUR)

EK-Quote: 37,8 Prozent (31.12.2021: 33,6 Prozent)

Nettoverschuldungsgrad: 2,3 Jahre (31.12.2021: 2,2 Jahre)

Lifetime-Volumen des Neugeschäfts: rund 890 Mio. EUR (i. Vj. rund 570 Mio. EUR) Steigerung der Umsatzerlöse sowie weitere Wachstumsinvestitionen für 2023 geplant Ferner konkretisieren wir den auch bereits am 23. Februar 2023 für wesentliche Zahlen veröffentlichten Ausblick wie folgt:

Umsatzerlöse: rund 550 Mio. EUR (i. Vj. 530,8 Mio. EUR)

EBIT vor Währungseffekten: 20 bis 23 Mio. EUR (i. Vj. 27,5 Mio. EUR)

Investitionen: rund 40 Mio. EUR (i. Vj. 19,8 Mio. EUR)

Free Cashflow: negativ im mittleren einstelligen Mio. EUR-Bereich (i. Vj. -5,8 Mio. EUR)

EK-Quote: seitwärts (31.12.2022: 37,8 Prozent)

Nettoverschuldungsgrad: kleiner 3,0 Jahre (31.12.2022: 2,3 Jahre)

Lifetime-Volumen des Neugeschäfts: 400 bis 500 Mio. EUR (i. Vj. rund 890 Mio. EUR) Neu an- und hochlaufende Serienproduktionen sollen das Wachstum der PWO-Gruppe im Geschäftsjahr 2023 tragen. Wie bereits berichtet, wird das EBIT vor Währungseffekte den Vorjahreswert voraussichtlich nicht erreichen können, weil deutlich gestiegene Einkaufspreise, die zum Teil erstmals für eine volle Zwölfmonatsperiode wirken sowie höhere Personal- und Energiekosten, vor allem in Deutschland, die Ertragslage belasten werden. Unabhängig davon planen wir, den Ausbau unserer internationalen Standorte weiter voranzubringen. Die Prognose für das Neugeschäft in 2023 fällt aufgrund des hohen in 2022 erreichten Volumens niedriger aus. Dies zum einen, da wir für das Jahr 2023 erwartete Aufträge bereits im Jahr 2022 erhalten haben und bei unseren Kunden im Jahr 2023 dadurch insgesamt weniger hochvolumige Aufträge zur Vergabe anstehen. Deshalb müssen hier die Jahre 2022 und 2023 in Summe betrachtet werden. Diese übertrifft die Vorgaben der Mehrjahresplanung für diesen Zeitraum nach wie vor deutlich. Wir werden aus Vorsichtsgründen unsere Investitionen auch in Zukunft eng steuern sowie abhängig von den weiteren globalen politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen unsere Wachstumsstrategie für die nächsten Jahre regelmäßig überprüfen und gegebenenfalls entsprechend neu ausrichten. Unsere Prognose beruht auf den Annahmen, dass es 2023 zu keinen größeren Störungen in den Lieferketten, etwa durch pandemiebedingte Einschränkungen oder Wirtschaftssanktionen kommt, Energie in ausreichendem Umfang verfügbar ist sowie sich keine signifikanten Abweichungen von den antizipierten Preisentwicklungen ergeben. Progress-Werk Oberkirch AG Der Vorstand Kontakt:

Charlotte Frenzel Investor Relations & Corporate Communications

T. +49 179 / 6904 237

M. charlotte.frenzel.ext.ma@pwo-group.com Unternehmensprofil PWO-Gruppe Wir sind ein globales Unternehmen der Mobilitätsindustrie und verstehen uns als Engineering-Haus, das durch Innovationen die umweltfreundliche Mobilität der Zukunft führend mitgestaltet und komplett verbrennerunabhängig agiert. Mit unserer Kompetenz in klimafreundlicher Leichtbauweise sind wir Technologieführer und vereinen Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit. Wir entwickeln und fertigen anspruchsvolle Metallkomponenten und komplexe Subsysteme an der Grenze des technologisch Möglichen. Als sinnstiftender Arbeitgeber mit familiären Strukturen auf globaler Ebene bieten wir 3.000 Mitarbeitenden an 8 Standorten auf 3 Kontinenten ein Zuhause. Wir handeln aus innerer Motivation und Überzeugung, deshalb ist Nachhaltigkeit für uns einer der zentralen Werte der Unternehmensgruppe. Wir sehen die Notwendigkeit, den Herausforderungen unserer Zeit mit innovativen und nachhaltigen Konzepten zu begegnen. Vor allem wollen wir aber die darin liegenden Chancen ergreifen. Unsere Unternehmensstrategie haben wir in dem Motto PEOPLE. PLANET. PROGRESS. zusammengefasst.

07.03.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com