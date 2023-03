IRW-News: Newcore Gold Ltd.: Newcore Gold gibt aktualisierte Mineralressourcenschätzung für Goldprojekt Enchi in Ghana bekannt

IRW-PRESS: Newcore Gold Ltd.: Newcore Gold gibt aktualisierte Mineralressourcenschätzung für Goldprojekt Enchi in Ghana bekannt

- 743.500 angedeutete und 972.000 vermutete oz Gold

- Erste angedeutete Ressource senkt Risiko von Projektentwicklung - zukünftiges Ressourcenwachstum durch Explorationen auf regionaler Ebene mit Potenzial für Oxid- und Sulfidmineralisierung

7. März 2023 - Vancouver (British Columbia) / IRW-Press / Newcore Gold Ltd. (Newcore oder das Unternehmen) (TSX-V: NCAU, OTCQX: NCAUF) freut sich, die Ergebnisse einer aktualisierten, unabhängigen Mineralressourcenschätzung (die Ressource) bekannt zu geben, die gemäß National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) für das zu 100 % unternehmenseigene Goldprojekt Enchi (Enchi oder das Projekt) in Ghana erstellt wurde. Die Ressource wurde von BBA E&C Inc. (BBA) aus Sudbury in der kanadischen Provinz Ontario erstellt. Die Ressource:

(i) Erfolgreiche Beschreibung von erster angedeuteter Mineralressource von 743.500 oz Gold mit beträchtlicher Hochstufung von der vermuteten in die angedeutete Kategorie, wodurch das Risiko der Projekterschließung gesenkt wurde

(ii) Definierung einer vermuteten Mineralressource von 972.000 oz Gold

(iii) Erstmalige Erstellung von hochgradiger Untertageressource von 135.900 oz Gold mit Durchschnittsgehalt von 2,42 g/t Gold - ein Machbarkeitsnachweis, der Potenzial für längerfristiges Ressourcenwachstum von Sulfidmineralisierung verdeutlicht

(iv) Hinzukommen von fünfter Lagerstätte bei Enchi mit erster vermuteter Mineralressource bei Tokosea von 46.900 oz, die Potenzial für Verlängerung von Lebensdauer der Mine durch Explorationspotenzial auf regionaler Ebene bei diesem Projekt verdeutlicht

(v) Beinhaltet keine etwa 38.000 m an Bohrungen, deren Schwerpunkt auf Entdeckungen bei Grünflächen und hochgradigen Sulfidmineralisierungen in der Tiefe lag und die das Potenzial des 216 km² großen Konzessionsgebiets für mehrere Millionen Unzen verdeutlichten

(vi) Unterstützt und senkt das Risiko von starker Wirtschaftlichkeit, die in der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (PEA) von 2021 beschrieben wurde

Das Wirksamkeitsdatum der Ressource ist der 25. Januar 2023. Sie wird unter Anwendung einer einschränkenden Ressourcengrube bei einem Goldpreis von 1.650 USD/oz gemeldet und besteht aus Folgendem:

- Angedeutete Mineralressource von 743.500 oz Gold mit Durchschnittsgehalt von 0,55 g/t Au und insgesamt 41.736.000 t

- Vermutete Mineralressource von 972.000 oz Gold mit Durchschnittsgehalt von 0,65 g/t Au und insgesamt 46.556.000 t

- Vermutete Untertage-Mineralressource von 135.900 oz Gold mit 2,42 g/t Au

- Erste vermutete Mineralressource bei Tokosea von 46.900 oz Gold mit 0,75 g/t Au

- Eine hochgradigere Untergruppe der Tagebauressource besteht unter Anwendung eines Cutoff-Gehalts von 0,50 aus einer angedeuteten Mineralressource von 493.700 oz Gold mit einem Durchschnittsgehalt von 0,97 g/t Au und einer vermuteten Mineralressource von 580.900 oz Gold mit einem Durchschnittsgehalt von 1,04 g/t Au. Dies beinhaltet nicht die vermutete Untertage-Mineralressource von 135.900 oz mit einem Durchschnittsgehalt von 2,42 g/t Au.

Die Ressource baut auf der letzten erstellten Mineralressourcenschätzung auf, die am 8. Juni 2021 veröffentlicht wurde (die Ressource vom Juni 2021), und umfasst etwa 34.000 m an Reverse Circulation- (RC)- sowie Diamant-Ergänzungs- und Ressourcenerweiterungsbohrungen, die von Newcore zwischen Januar 2021 und Juli 2022 durchgeführt wurden. Von den 92.583 m an Bohrungen, die seit 2020 abgeschlossen wurden, müssen noch etwa 38.000 m in eine Mineralressourcenschätzung integriert werden. Diese Bohrungen weisen weiterhin das zukünftige Ressourcenwachstumspotenzial bei Enchi nach, da diese Meter neue Grünflächenentdeckungen sowie das Potenzial für eine hochgradige Sulfidmineralisierung in der Tiefe aufzeigten, was die Explorationsmöglichkeiten auf regionaler Ebene bei Enchi verdeutlichten.

Tabelle 1 - Mineralressourcenschätzung für das Goldprojekt Enchi(1)

Zone Klassifizierung Tonnen Au-Gehalt (g/t) Enthaltenes Au (Unzen)

Sewum Angedeutet 20.925.000 0,48 323.300

Vermutet 21.798.000 0,53 373.100

Boin Angedeutet 13.020.000 0,62 258.200

Vermutet 15.884.000 0,68 349.600

Nyam Angedeutet 7.791.000 0,65 162.000

Vermutet 2.681.000 1,21 104.700

Kwakyekrom Vermutet 4.244.000 0,72 97.700

Tokosea Vermutet 1.949.000 0,75 46.900

Angedeutet, gesamt 41.736.000 0,55 743.500

Vermutet, gesamt 46.556.000 0,65 972.000

(1) Anmerkungen zur Mineralressourcenschätzung:

1. Für die Ressourcenschätzung wurden die Definitionsstandards des Canadian Institute of Mining Metallurgy and Petroleum (CIM) angewendet.

2. Bei den Ressourcenmodellen 2023 wurde eine Ordinary-Kriging- (OK)-Gehaltsschätzung innerhalb eines dreidimensionalen Blockmodells mit mittels Drahtgitter-Festkörpern definierten sowie mittels Grubenmodell für Sewum, Boin und Nyam eingeschränkten mineralisierten Zonen angewendet. Bei Kwakyekrom und Tokosea wurde Inverse Distance Square (ID²) angewendet.

3. Die Cutoff-Gehalte für den Tagebau variierten zwischen 0,14 und 0,25 g/t Au, basierend auf den Abbau- und Verarbeitungskosten sowie den Gewinnungsraten in unterschiedlich verwittertem Material.

4. Der Cutoff-Gehalt für die Haufenlaugung variierte zwischen 0,14 und 0,19 g/t im Grubenmodell und 1,50 g/t im Untertagebau, basierend auf den Abbaukosten, der metallurgischen Gewinnungsrate, den Mahlkosten sowie den Verwaltungskosten.

5. Der Cutoff-Gehalt für CIL variierte zwischen 0,25 und 0,27 g/t in der Grubenhülle und 1,50 g/t für den Untertagebau, basierend auf den Abbaukosten, der metallurgischen Gewinnungsrate, den Mahlkosten und den allgemeinen Verwaltungskosten.

6. Zur Ermittlung des Cutoff-Gehalts wurde ein Goldpreis von 1.650 USD/oz angewendet.

7. Die metallurgischen Gewinnungsraten wurden auf fünf einzelne Lagerstätten und jeweils drei Materialtypen (Oxid-, Übergangs- und Frischgestein) angewendet.

8. Es wurde eine Dichte von 2,19 g/cm³ für Oxid-, 2,45 g/cm³ für Übergangs- und 2,72 g/cm³ für Frischgestein angewendet.

9. Die Stollenwinkel der Optimierungsgruben variierten je nach Gesteinsart.

10. Vernünftige Abbauformen schränken die Mineralressourcen in unmittelbarer Nähe des Grubenmodells ein.

11. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven darstellen, weisen keine wirtschaftliche Machbarkeit auf. Die Zahlen wurden gerundet, weshalb die Summe möglicherweise nicht stimmt.

12. Die Ressourcenschätzung wurde von Todd McCracken, P.Geo, von BBA E&C Inc. gemäß NI 43-101 erstellt. Todd McCracken ist eine unabhängige qualifizierte Person (QP) gemäß NI 43-101.

Höhepunkte der aktualisierten Mineralressourcenschätzung

- Erste Schätzung der angedeuteten Mineralressourcen senkt Risiko von Projekterschließung.

o Durch aufwärts- und abwärtsgerichtete Bohrungen bei bestehenden Lagerstätten wurde ein größerer Teil der Ressource als erwartet in die angedeutete Kategorie hochgestuft.

- Erste Untertageressourcen für das Projekt definiert, was das Potenzial verdeutlicht, bedeutsame zukünftige Ressourcen innerhalb der hochgradigen Sulfidmineralisierung zu definieren.

o Machbarkeitsnachweis - das Projekt weist das Potenzial auf, eine Sulfidmineralisierung in der Tiefe zu beherbergen, wobei die aktuelle Mineralisierung bis in eine durchschnittliche Tiefe von nur 100 m definiert wurde.

- Erste Ressourcenschätzung bei Tokosea, wodurch das Projekt um eine fünfte Lagerstätte erweitert wird.

o Die Bohrungen werden fortgesetzt, um neue Lagerstätten beim gesamten Projekt zu identifizieren und nachzuweisen, was das Potenzial des 216 km² großen Konzessionsgebiets auf regionaler Ebene für mehrere Millionen Unzen verdeutlicht.

o Tokosea befindet sich etwa 500 m östlich von Sewum und ist nur eine kurze Lkw-Fahrt vom Standort der geplanten Haufenlaugungsplatte entfernt, die in der PEA von 2021 identifiziert wurde, was die Möglichkeit verdeutlicht, sowohl die Lebensdauer der Mine zu verlängern als auch die Produktion durch die Definition zusätzlicher Lagerstätten und Ressourcen beim Projekt zu steigern.

- Explorationsmöglichkeiten auf regionaler Ebene bei Enchi sind weitestgehend unzureichend erkundet.

o Über 20 vorläufige Ressourcenziele wurden im 216 km² großen Landpaket identifiziert.

o Alle Lagerstätten und Ziele sind entlang des Streichens und in der Tiefe weiterhin offen, wobei das Potenzial für ein Ressourcenwachstum sowohl in den oberflächennahen Oxiden als auch innerhalb der Sulfidmineralisierung besteht.

o Die durchschnittliche Tiefe der Ressourcengruben beträgt nur 70 m, wobei die Mineralisierung im Rahmen der Bohrungen in einer durchschnittlichen Tiefe von nur 100 m erprobt wurde und nur eine begrenzte Anzahl von Bohrlöchern eine maximale Tiefe von 350 m in einer Zone (Nyam) erreicht hat.

- Die Ressource unterstützt die in der PEA von 2021 beschriebene starke Wirtschaftlichkeit.

o Die im Jahr 2021 durchgeführte PEA ergab bei einem Goldpreis von 1.650 USD/oz und basierend auf der Ressource vom Juni 2021 (vermutete Mineralressource von 1,41 Millionen oz Gold mit 0,62 g/t) einen Kapitalwert von 212 Millionen USD nach Steuern mit einem Abschlag von 5 % sowie einen internen Zinsfuß von 42 % nach Steuern. Die PEA von 2021 ist weiterhin basierend auf der aktualisierten Ressource anwendbar, ist jedoch vorläufiger Natur und beinhaltet vermutete Mineralressourcen, die aus geologischer Sicht als zu spekulativ gelten, um wirtschaftliche Überlegungen anstellen zu können, die ihre Klassifizierung als Mineralreserven ermöglichen würden. Es gibt auch keine Gewissheit, dass die Ergebnisse der PEA erreicht werden. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und ergaben keine wirtschaftliche Machbarkeit.

- Potenzial für zukünftiges Ressourcenwachstum. Die aktualisierte Ressource umfasste etwa 34.000 der 72.388 m an Bohrungen, die nach der Ressource vom Juni 2021 abgeschlossen wurden.

o Etwa 38.000 m an Bohrungen, die noch nicht in die Ressource integriert wurden, peilen mineralisierte Zonen in einem früheren Stadium des Projekts sowie eine tiefere Sulfidmineralisierung an.

o Die im Jahr 2022 durchgeführten First-Pass-Bohrungen bei vorrangigen Zielen bei Enchi führten zu neuen Entdeckungen, die sich bereits im vorläufigen Ressourcenstadium befinden und das Potenzial für ein Ressourcenwachstum verdeutlichen, zumal das Unternehmen diese äußerst vielversprechenden Gebiete weiter bebohren wird.

o Potenzial für zukünftiges Ressourcenwachstum sowohl durch die oberflächennahe Oxidmineralisierung, die für eine Haufenlaugungsverarbeitung geeignet ist, als auch durch die Erprobung der Sulfidmineralisierung in der Tiefe

Zur Ansicht der vollständigen Original-Pressemeldung in englischer Sprache folgen Sie bitte dem Link:

https://newcoregold.com/news/newcore-gold-announces-updated-mineral-resource-estimate-for-the-enchi-gold-project-ghana/

Best Practices von Newcore Gold

Newcore verpflichtet sich bei den gesamten Explorations-, Probenahme- und Bohrtätigkeiten zu Best-Practice-Standards. Die Bohrungen wurden von einer unabhängigen Bohrfirma durchgeführt, die dem Branchenstandard entsprechende RC- und Diamantbohranlagen eingesetzt hat. Die Qualitätssicherungs- und -kontrollverfahren der Analysen umfassen die systematische Einfügung von Blind-, Standard- und Doppelproben in den Probenstrom. Die Proben werden in versiegelten Beuteln verpackt und zwecks Brandprobe mit 50 Gramm Gold direkt an Intertek Labs in Tarkwa, Ghana, versandt.

Qualifizierter Sachverständiger

Gregory Smith, P.Geo., Vice President of Exploration von Newcore, ist ein qualifizierter Sachverständiger (Qualified Person) gemäß NI 43-101 und hat die technischen Daten und Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Herr Smith hat die hierin offengelegten technischen und wissenschaftlichen Daten verifiziert und die zugrundeliegenden Daten angemessen überprüft, einschließlich der Bestätigung der Bohrlochdaten gegenüber den ursprünglichen Bohrlochprotokollen und Probenzertifikaten.

Über Newcore Gold Ltd.

Newcore Gold entwickelt sein Goldprojekt Enchi in Ghana, dem größten afrikanischen Goldproduzenten, weiter(1). Das Projekt beherbergt zurzeit eine angedeutete Mineralressource von 743.500 Unzen Gold bei einem Gehalt von 0,55 Gramm pro Tonne und eine vermutete Mineralressource von 972.000 Unzen Gold mit einem Gehalt von 0,65 Gramm pro Tonne(2). Newcore Gold bietet Investoren eine einzigartige Kombination aus erstklassigen Führungskräften, die durch ihre 24-%-Eigentümerschaft am Firmenkapital mit den Aktionären in Einklang stehen, und erstklassigen Explorationsmöglichkeiten auf regionaler Ebene. Das 216 Quadratkilometer große Landpaket von Enchi erstreckt sich über 40 Kilometer der produktiven Scherzone Bibiani in Ghana, einem Goldgürtel, der mehrere Goldvorkommen mit fünf Millionen Unzen beherbergt, einschließlich der 50 Kilometer weiter nördlich gelegenen Mine Chirano. Die Vision von Newcore ist der Aufbau eines reaktionsschnellen, kreativen und leistungsstarken Goldunternehmens, das die Renditen für die Aktionäre maximiert.

Für das Board of Directors of Newcore Gold Ltd.

Luke Alexander

President, CEO & Director

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Mal Karwowska | Vice President, Corporate Development and Investor Relations

+1 604 484 4399

info@newcoregold.com

www.newcoregold.com

(1) Quellangabe: Produktionsvolumen für 2021 nach Angaben des World Gold Council

(2) Anmerkungen zur Mineralressourcenschätzung:

1. Für die Ressourcenschätzung wurden die Definitionsstandards des Canadian Institute of Mining Metallurgy and Petroleum (CIM) befolgt.

2. Bei den Ressourcenmodellen für 2023 wurde eine gewöhnliche Kriging (OK)-Gehaltsschätzung innerhalb eines dreidimensionalen Blockmodells mit mineralisierten Zonen verwendet, die durch Drahtgitterkörper definiert und durch Grubenmäntel für Sewum, Boin und Nyam eingegrenzt wurden. Kwakyekrom und Tokosea verwendeten das Verfahren der inversen quadratischen Distanz (ID2).

3. Die Cut-Off-Gehalte im Tagebau variierten zwischen 0,14 g/t und 0,25 g/t Au, basierend auf den Abbau- und Verarbeitungskosten sowie den Gewinnungsraten in unterschiedlich verwittertem Material.

4. Der Cutoff-Gehalt für die Haufenlaugung variierte von 0,14 g/t bis 0,19 g/t im Grubenmantel und 1,50 g/t für den Untertagebau, basierend auf den Abbaukosten, der metallurgischen Gewinnung, den Verarbeitungskosten und den Gemein- und Verwaltungskosten.

5. Der CIL-Cutoff-Gehalt variiert von 0,25 g/t bis 0,27 g/t im Grubenmantel und 1,50 g/t für den Untertagebau, basierend auf den Bergbaukosten, der metallurgischen Gewinnung, den Verarbeitungskosten und den Gemein- und Verwaltungskosten.

6. Zur Bestimmung des Cutoff-Gehalts wurde ein Goldpreis von 1.650 US$/Unze zugrunde gelegt.

7. Die metallurgische Ausbeute wurde auf fünf einzelne Lagerstätten und jeweils drei Materialtypen (Oxid, Übergangs- und Frischgestein) angewandt.

8. Es wurde eine Dichte von 2,19 g/cm3 für Oxid, 2,45 g/cm3 für Übergangsgestein und 2,72 g/cm3 für Frischgestein verwendet.

9. Die Neigungswinkel der optimierten Grube variierten je nach Gesteinsart.

10. Angemessene Abbauformen schränken die Mineralressourcen in unmittelbarer Nähe des Grubenmantels ein.

11. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine wirtschaftliche Rentabilität. Bei der Summe der Zahlen kann es aufgrund von Rundungen möglicherweise zu Abweichungen kommen.

12. Die Ressourcenschätzung wurde von Todd McCracken, P.Geo, von BBA E&C Inc. in Übereinstimmung mit dem National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects erstellt. Todd McCracken ist ein unabhängiger qualifizierter Sachverstaendiger (QP) im Sinne von National Instrument 43-101. Ein vollständiger technischer Bericht, der in Übereinstimmung mit National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects erstellt wird, wird innerhalb von 45 Tagen nach dieser Pressemitteilung auf Newcores SEDAR-Profil unter www.sedar.com veröffentlicht werden.

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Warnhinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetzgebung enthalten (zukunftsgerichtete Aussagen). Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und basieren auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Jede Aussage, die eine Diskussion in Bezug auf Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen, zukünftige Ereignisse oder Leistungen beinhaltet (oft, aber nicht immer unter Verwendung von Formulierungen wie plant, erwartet, wird erwartet, budgetiert, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, antizipiert oder glaubt oder Variationen - einschließlich negativer Variationen - solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erzielt werden können", könnten, würden, dürften oder werden) sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein. In dieser Pressemitteilung beziehen sich zukunftsgerichtete Aussagen unter anderem auf: Aussagen über die Schätzung von Mineralressourcen; die Ergebnisse unseres Bohrprogramms; die Ergebnisse unserer Explorationsarbeiten, einschließlich der Ergebnisse der Schürfgrabungen; die Ergebnisse der metallurgischen Testarbeiten; die Größe oder Qualität der Minerallagerstätten; voraussichtliche Weiterentwicklung von Mineralkonzessionsgebieten oder -programmen; und die zukünftige Explorationsaussichten.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen und alle Annahmen, auf denen sie beruhen, werden in gutem Glauben gemacht und spiegeln unsere derzeitige Einschätzung hinsichtlich der Richtung unseres Geschäfts wider. Die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, basieren auf Informationen, die Newcore derzeit zur Verfügung stehen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management von Newcore für vernünftig hält oder zu diesem Zeitpunkt für vernünftig hielt, kann Newcore seinen Aktionären nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit solchen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden, da es andere Faktoren geben kann, die dazu führen können, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten auch bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: Risiken in Zusammenhang mit dem spekulativen Charakter des Geschäfts des Unternehmens; das formative Entwicklungsstadium des Unternehmens; die finanzielle Lage des Unternehmens; mögliche Schwankungen der Mineralisierung, des Gehalts oder der Gewinnungsraten; die tatsächlichen Ergebnisse der laufenden Explorationsaktivitäten; Schwankungen der allgemeinen makroökonomischen Bedingungen; Schwankungen der Wertpapiermärkte; Schwankungen der Kassa- und Terminpreise von Gold und anderen Rohstoffen; Schwankungen der Währungsmärkte (wie etwa der Wechselkurs des kanadischen Dollars zum US-Dollar); Änderungen der nationalen und lokalen Regierung, der Gesetzgebung, der Besteuerung, der Kontrollen, der Vorschriften und der politischen oder wirtschaftlichen Entwicklungen; Risiken und Gefahren, die mit dem Geschäft der Mineralexploration, - erschließung und des Bergbaus verbunden sind (einschließlich Umweltgefahren, ungewöhnlicher oder unerwarteter geologischer Formationen); das Vorhandensein von Gesetzen und Vorschriften, die den Bergbau einschränken könnten; die Beziehungen zu den Mitarbeitern; die Beziehungen zu und Ansprüche von lokalen Gemeinden; der spekulative Charakter der Mineralexploration und - erschließung (einschließlich der Risiken, die mit der Erlangung der erforderlichen Lizenzen, Genehmigungen und Zulassungen durch die Regierungsbehörden verbunden sind); die Eigentumsrechte an Konzessionsgebieten; und die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie. Die Schätzung der Mineralressourcen kann durch Umwelt-, Genehmigungs-, Rechts-, Eigentums-, Steuer-, soziopolitische, Marketing- oder andere relevante Fragen wesentlich beeinflusst werden. Die Menge und der Gehalt der gemeldeten vermuteten Mineralressourcen in dieser Schätzung sind ungewiss und es wurden nicht genügend Explorationsarbeiten durchgeführt, um diese vermuteten Mineralressourcen als angedeutete oder vermutete Mineralressourcen zu definieren, und es ist ungewiss, ob weitere Explorationsarbeiten zu einer Aufwertung in die Kategorie der angedeuteten oder nachgewiesenen Mineralressourcen führen werden. Die Menge und der Gehalt der gemeldeten angedeuteten Mineralressource in dieser Schätzung sind von Natur aus ungewiss und es wurden nicht genügend Explorationsarbeiten durchgeführt, um diese angedeutete Mineralressource als nachgewiesene Mineralressource zu definieren, und es ist ungewiss, ob weitere Explorationsarbeiten zu einer Aufwertung in die Kategorie der nachgewiesenen Mineralressourcen führen werden.

Die hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen entsprechen dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt, als diese Pressemitteilung erstellt wurde. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse bzw. Ergebnisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen ausdrücklich gefordert. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Die Leser sollten sich daher nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

