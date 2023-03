2 Aktien, die ich mir jetzt ins Depot lege

An den Aktienmärkten geht es seit einigen Monaten wieder deutlich bergauf. Der DAX ist sogar nur noch wenige Prozent von seinem Allzeithoch entfernt (Stand: 06.03.2023, relevant für alle Kurse). Ganz ähnlich sieht es auch bei anderen Aktienindizes aus.

Allgemein ist es meist kein guter Zeitpunkt für den Aktienkauf, wenn sich die Kurse ihren Höchstständen nähern. Zum Glück gibt es aber auch noch einige Aktien, die sich an der Kursrally kaum beteiligt haben und immer noch günstig zu haben sind.

2 günstige Aktien mit jeder Menge Potenzial

Wenn sich das Unternehmen stark entwickelt, also Umsatz und Gewinn steigert, wird früher oder später auch der Aktienkurs folgen. Die derzeit niedrigeren Aktienkurse werden sich in vielen Fällen in einigen Jahren als unglaubliche Schnäppchen herausstellen.

Deshalb nutze ich die Gelegenheit, um bei einigen Aktien günstig nachzukaufen. Hier sind zwei Kandidaten, die auf meiner Einkaufsliste gerade ganz oben stehen.

PayPal

Der erste Kandidat ist die PayPal (WKN: A14R7U)-Aktie. PayPal ist mit großen Problemen in das letzte Geschäftsjahr gestolpert. Im ersten Quartal hat sich der Nettogewinn je Aktie mehr als halbiert. Zwar hat hier auch eine Steuerrückzahlung im Vorjahr eine große Rolle gespielt. Aber auch ohne diesen Sondereffekt wäre der Gewinn deutlich gesunken.

Bis zum Ende des Geschäftsjahres hat sich das Blatt aber gewendet. Im letzten Quartal konnte PayPal schon wieder einen kräftigen Gewinnzuwachs gegenüber dem Vorjahresquartal vorweisen. Mit 0,81 US-Dollar je Aktie hat PayPal fast 40 % des gesamten Gewinns des letzten Jahres in diesem einen Quartal erwirtschaftet.

Für das laufende Jahr hat PayPal dementsprechend einen sehr kräftigen Gewinnsprung von mehr als 50 % auf 3,27 US-Dollar je Aktie in Aussicht gestellt. An der schwachen Performance der Aktie hat das aber bisher nichts geändert. Tatsächlich kostet eine Aktie aktuell mit 77 US-Dollar fast exakt genau so viel wie vor 5 Jahren. Und das, obwohl der Gewinn in dem Zeitraum kräftig gestiegen ist. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt inzwischen nur noch bei 23 und dürfte in den kommenden Jahren weiter kräftig fallen. Früher oder später wird dann auch der Aktienkurs wieder kräftig zulegen.

Kommen wir damit zum zweiten Kandidaten, der Alphabet (WKN:A14Y6H)-Aktie.

Alphabet

Alphabet ist besser bekannt als der Mutterkonzern von Google. Und insbesondere Google ist eine wahre Gelddruckmaschine. Im letzten Geschäftsjahr hat der gesamte Konzern einen Umsatz von mehr als 282 Mrd. US-Dollar und einen Nettogewinn von knapp 60 Mrd. US-Dollar erzielt!

Zumindest beim Nettogewinn ging es aber gegenüber dem Vorjahr um fast 20 % bergab. Tatsächlich lag das aber hauptsächlich an den stark schwankenden Gewinnen aus Investitionen. Denn Alphabet sitzt auf einem riesigen Haufen Cash und Investitionen. Deshalb kann es sich der Konzern auch problemlos leisten, in riesigem Umfang eigene Aktien zurückzukaufen. Allein im letzten Geschäftsjahr hat Alphabet 59 Mrd. US-Dollar dafür aufgewendet!

Und diese Rückkäufe machen sehr viel Sinn. Denn die Aktie ist so günstig bewertet wie seit Jahren nicht mehr. Aktuell zahlt man mit 95 US-Dollar nur das 21-Fache des letzten Jahresgewinns. Für mich ist die Aktie deshalb ein klarer Kandidat für große Kursgewinne in den nächsten Jahren.

Der Artikel 2 Aktien, die ich mir jetzt ins Depot lege ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Dennis Zeipert besitzt Aktien von PayPal und Alphabet. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Alphabet und PayPal.

Aktienwelt360 2023