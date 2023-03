Continental reduziert die Dividende

Der Autozulieferer Continental AG (ISIN: DE0005439004) will der am 27. April 2023 stattfindenden Hauptversammlung eine Dividende in Höhe von 1,50 Euro für das Geschäftsjahr 2022 vorschlagen. Im letzten Jahr wurden 2,20 Euro als Dividende ausbezahlt.

Beim derzeitigen Kursniveau von 74,20 Euro liegt die Dividendenrendite bei 2,02 Prozent. Die Dividendenpolitik des DAX-Konzerns sieht eine Ausschüttung zwischen 15 und 30 Prozent des Nettoergebnisses vor.

Nach vorläufigen Zahlen stieg der Konzernumsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr um 16,7 Prozent auf 39,4 Mrd. Euro (2021: 33,8 Mrd. Euro). Bereinigt um Konsolidierungskreis- und Wechselkursveränderungen stieg der Umsatz um 12,3 Prozent. Continental erzielte ein bereinigtes operatives Ergebnis von 2 Mrd. Euro (2021: 1,9 Mrd. Euro). Dies war ein Zuwachs um 5,2 Prozent und entspricht einer bereinigten EBIT-Marge von 5,0 Prozent (2021: 5,5 Prozent).

Unter dem Strich erzielte Continental ein Nettoergebnis von 67 Mio. Euro (2021: 1,4 Mrd. Euro). Das Nettoergebnis wurde im abgelaufenen Geschäftsjahr durch negative Sondereffekte in Höhe von rund 1,0 Mrd. Euro beeinflusst. Continental rechnet für das Jahr 2023 mit einem Konzernumsatz von rund 42 bis 45 Mrd. Euro und einer bereinigten EBIT-Marge von rund 5,5 bis 6,5 Prozent.

Continental mit Sitz in Hannover wurde 1871 gegründet. Die IHO-Gruppe, die der Familie Schaeffler gehört, ist mit einem Anteil von 46,0 Prozent größter Aktionär bei Continental. Es werden rund 200.000 Menschen weltweit beschäftigt.

Redaktion Mydividends.de