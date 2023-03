Kursaal Bern AG / Schlagwort(e): Personalie

LUKAS MEIER VERLÄSST DIE KURSAAL BERN AG



Die Kursaal Bern AG gibt bekannt, dass COO Lukas Meier die Unternehmung auf das vierte Quartal hin verlässt und eine neue berufliche Aufgabe ausserhalb der Kursaal Bern AG wahrnimmt. Über die Nachfolge wird zu gegebener Zeit informiert. Seit fast zehn Jahren ist Lukas Meier für die Kursaal Bern AG tätig. Als COO hat er das operative Geschäft der Unternehmung souverän geführt und verantwortet. Der Executive Master of Business Administration (EMBA) in Leadership and Management konnte wertvolle Beiträge zu Umstrukturierungen und Change Prozessen leisten. Seine Erfahrungen als diplomierter Hôtelier-Restaurateur HF hat er dabei erfolgreich in die Weiterentwicklung der Unternehmung eingebracht. Ein Schwerpunkt seiner Arbeit war die Mitentwicklung und Umsetzung neuer Veranstaltungsformate sowie die Konzeption der renommierten Gastrokonzepte «Rooftop Grill» und «Rooftop Igloo». In den vergangenen Jahren hat er Innovationen, die dem Kursaal Bern neue Publikumsgruppen erschlossen haben, immer proaktiv vorangetrieben. Die Neukonzeption des Restaurants Giardino im Kursaal Bern wird er wie geplant abschliessen. «Wir bedauern den Weggang von Lukas Meier sehr und danken ihm für sein grosses Engagement und seine Leistungen für den Kursaal Bern. Für seine berufliche und private Zukunft wünschen wir ihm alles erdenklich Gute», sagt Prof. em. Dr. Daniel Buser, Verwaltungsratsvorsitzender der Kursaal Bern AG. Die Unternehmung hat bereits alle wichtigen Schritte für die Nachfolge in die Wege geleitet. Kontakt

Über den Kursaal Bern Die Kursaal Bern Gruppe ist ein Schweizer Traditionsunternehmen im Bereich Hospitality Management mit den drei Geschäftsfeldern Kongresszentrum, Hotel & Gastronomie sowie Casinos. Das vielseitige All-in-One-Angebot besteht aus professionellen Kongressdienstleistungen mit modernster Digitaltechnik inkl. Streaming Studio und 28 flexibel nutzbaren Räumen. Weiter verfügt die Gruppe über das in die Accor-Gruppe eingebundene Swissôtel Kursaal Bern (4-Sterne-Superior) mit 171 Zimmern und einer attraktiven Gastronomie sowie die Casinos Bern mit einem Onlineangebot und Neuchâtel.

