Credit Suisse schiebt Veröffentlichung des Geschäftsberichts auf

Zürich (Reuters) - Die Credit Suisse schiebt die Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2022 auf.

Die US-Wertpapieraufsicht SEC habe Fragen zu den Cash-Flow-Angaben der Jahre 2019 und 2020, wie die krisengeplagte Großbank am Donnerstag mitteilte. Der Geschäftsbericht hätte am heutigen Donnerstag veröffentlicht werden sollen. Credit Suisse erklärte, dass die Finanzergebnisse für 2022, die am 9. Februar 2023 veröffentlicht wurden, unverändert blieben.

