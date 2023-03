Direkt zum Video auf YouTube

Nach dem vielversprechenden Ausbruch aus der Februar-Handelsrange ist der Dax wieder zurück in die Range gefallen. Sehr hawkische Aussagen von US Notenbank-Chef Jerome Powell haben für Katerstimmung an den Aktienmärkten gesorgt.

Derweil streicht LEG Immobilien die Dividende komplett und die Aktie rauscht in den Keller. SMA Solar kann mit guten Zahlen und noch besserem Ausblick punkten, während Siltronic nach einem Rekordjahr nun kleinere Brötchen backen muss.