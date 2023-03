Tagesausblick für 10.3.: DAX bewegt sich kaum. Wasserstoffaktien im Blickpunkt.

An den Anleihemärkten blieb es hingegen ruhig. Die Renditen 10jähriger Papiere sind weiterhin relativ hoch. Bei den Edelmetallen konnte sich Gold und Silber von den jüngsten Tiefs lösen. Eine Gegenbewegung zeichnet sich hingegen noch nicht ab. Die Notierungen für ein Barrel Brent Crude Oil und den ICE EUA Future (CO2-Future) schlossen etwas fester.

Unternehmen im Fokus

BMW fuhr 2022 trotz eines Absatzrückgangs ein starkes Ergebnis ein und erhöht die Dividende. Die Deutsche Post erhöht nach einem robusten Schlussquartal 2022 die Dividende und rechnet im laufenden Geschäftsjahr mit einem deutlichen Rückgang des operativen Gewinns. Der Medizin- und Sicherheitstechnikhersteller Drägerwerk rutschte 2022 in die roten Zahlen. Dennoch soll eine Dividende gezahlt werden. Hannover Rück. bestätigte die guten Zahlen für 2022 und rechnet weiterhin mit einer deutlichen Gewinnsteigerung in 2023. Nordex erwirtschaftete vorläufigen Zahlen zufolge zwar einen leichten Umsatzanstieg für 2022. Allerdings verbuchte der Windanlagenbauer einen operativen Verlust in dreistelliger Millionenhöhe. SMA Solar erwartet für 2023 eine Verbesserung der Lieferketten und dementsprechend einem deutlichen Umsatz- und Gewinnanstieg.

Bei den Strategie- und Themenindizes zeigten sich heute unter anderem Wasserstoffindizes wie der Global Hydrogen II Index und der Hydrogen Select Index sowie der Global eSports & Gaming Index überaus stark. Anleger sollten jedoch beachten: Historische Betrachtungen sind kein Indiz für künftige Entwicklungen.