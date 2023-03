3 Fragen an Bernecker: Rheinmetall/ Adidas/ Shop Apotheke

Wie wahrscheinlich ist es, dass Rheinmetall sich im DAX etabliert?

Rheinmetall schafft mit einer Kapitalisierung von rd. 11 Mrd. € den Einstieg in den DAX nur knapp. FMC muss gehen. Rüstung ist in Deutschland entweder ein Schimpf- oder ein Fremdwort. Das gilt seit vielen Jahren. Demnächst nicht mehr. Immerhin erreicht Deutschland die Position 5 unter den größten Lieferanten von Rüstungsgütern weltweit. Ohne die restriktive Haltung der Bundesregierung wären es deutlich mehr. Das ist die Sachlage.

Rheinmetall als Rüstungskonzern enthält das Potenzial für eine Verdoppelung der Umsätze mit dem aktuellen Produktportfolio in etwa 5 Jahren. So der Stand der aktuellen Nachrichten über den NATO-Bedarf. Also: Rheinmetall ist vergleichbar mit den amerikanischen Rüstungstiteln und den Engländern und Franzosen. Also BAE Systems und Rolls Royce in London oder Thales bzw. Safran in Paris. Die kleinere Variante wäre Leonardo in Mailand.

Wie lange sollten Anleger warten, bis sie bei Adidas wieder zuschlagen sollten?

Gar nicht lange. Der Tiefstpunkt von Adidas wurde im November mit 93,50 Euro erreicht. Inzwischen 143 Euro und alle Fakten liegen auf dem Tisch. Es wird der klassische Fall eines Comebacks der zweitwichtigsten Sneakermarke der Welt mit neuem Management. Die Kursziele werden sich voraussichtlich an jedem Quartalsbericht neu ausrichten, je nachdem, wie das neue Management sie interpretiert.

Lauterbach will ab 2024 das E-Rezept verbindlich machen: Stehen der Shop Apotheke rosige Zeiten bevor?

Das E-Rezept macht Sinn und wird sich durchsetzen, egal wie der Zeitplan aussieht. Drei Adressen profitieren davon automatisch. Zum einen die zwei Online-Apotheken Shop-Apotheke und Zur Rose und zum anderen der Erfinder der Patientenkarte, CompuGroup Medical. Es ist nur eine Frage der Zeit.