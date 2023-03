adesso SE: Drei Gründe, warum der IT-Dienstleister durchstarten könnte!

IT-Dienstleister adressiert gezielt aufkommende Probleme

Die adesso SE ist ein herstellerunabhängiger IT-Dienstleister mit den Schwerpunkten Beratung und Softwareentwicklung. Dabei konzentriert sich die Gesellschaft auf die elektronische Unterstützung übergreifender Geschäftsprozesse. Das Unternehmen begleitet Kunden bei der Abbildung und Entwicklung innovativer Geschäftsideen durch geeignete Softwaresysteme und Lösungen. Unternehmen können hierdurch flexibler auf Marktanforderungen reagieren und produktiver arbeiten. Das Dienstleistungsspektrum umfasst sowohl die fachliche Beratung als auch die praktische Umsetzung. Nicht nur die Softwaredienstleitungen und -optimierungen im Bereich Versicherungen, Automotive und Energiewirtschaft sind gefragt, sondern auch die IT Entwicklungen, die helfen dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Zum Beispiel hilft der Konzern seinen Kunden bei der Entwicklung von Web-Portalen zur Abbildung von Prozessschritten zwischen Erst- und Rückversicherungen.

Starke Wachstumsraten

adesso SE hat am 14. Februar erneut bewiesen, dass der Konzern weiterhin schneller als seine Mitbewerber wachsen kann: So konnte der Konzern im Geschäftsjahr 2022 seinen Konzernumsatz gegenüber dem Vorjahr um 33 % auf etwa 900 Mio. Euro steigern. Dank eines überraschend starken Schlussquartals wurden die angepeilten 850 Mio. Euro deutlich übertroffen. Im vierten Quartal konnten die Umsätze auf einen neuen Rekordwert von etwa 246 Mio. Euro gesteigert werden. Zwar blieben die Margen weiterhin wegen erhöhter Investitionen und einem erhöhten Krankenstand unter Druck und lagen nur bei 10,3 % anstatt der angepeilten 11 bis 12 %. Doch für das Jahr 2023 ist das Management sehr positiv gestimmt. Der Umsatz soll zum ersten Mal die Marke von 1 Mrd. Euro knacken. Das EBITDA soll auf 100 bis 110 Mio. EUR gesteigert werden. Mit einem durchschnittlichen jährlichen Umsatzwachstum von 21 %, auf Sicht der letzten zehn Jahre, bleibt Adesso damit eines der am schnellsten wachsenden IT-Dienstleistungs-Unternehmen in Europa.

Überzeugendes Know-how

adesso SE versucht durch die Entwicklung eigener Software-Lösungen, die Branchendurchdringung zu erhöhen und ein skalierbares Geschäftsmodell auf die Beine zu stellen. Eines der großen strategischen Ziele des Unternehmens liegt in der Weiterentwicklung von einem bislang auf den deutschsprachigen Raum ausgerichteten zu einem europäischen IT-Unternehmen. Um dies zu erreichen, werden europaweit immer wieder spannende Übernahmen getätigt, wie zuletzt im Januar WebScience. Dabei handelt es sich um ein italienisches Unternehmen, das sich auf die Optimierung der Kerngeschäftsprozesse von Unternehmen spezialisiert hat und Services rund um die Themen Agilität, Anwendungsmodernisierung, Cloud-Migration, Cloud-native-Entwicklung und Low Code anbietet. Mit der Übernahme stärkt Adesso seine Position in einer äußerst attraktiven Region Europas.

Digitalisierung in der Fertigungsindustrie

Adesso wurde im letzten Jahr Mehrheitseigner der „material one“-Plattform. Mit der Plattform kann die Digitalisierung in der Fertigungsindustrie entlang eines globalen Lieferkettenmanagements nachhaltig unterstützt werden, wobei es damit zu einer deutlichen Umsatzausweitung in der Fertigungsindustrie kommen dürfte. Im November gab Adesso bekannt, dass der Umsatz in der noch jungen Kernbranche Manufacturing Industry um satte 80 % nach oben sprang. Damit ist der Bereich Manufacturing Industry mit 11 % Umsatzanteil nach neun Monaten inzwischen die viertstärkste Branche von Adesso nach den Bereichen öffentliche Verwaltung, Versicherungen und Banken. Die „material one“-Plattform wird zukünftig dazu beitragen, dass sich das Wachstum in diesem Bereich weiter dynamisch entwickelt. Die positive fundamentale Entwicklung dürfte sich künftig auch im Kursverhalten widerspiegeln. So konnte adesso SE in den letzten beiden Monaten eine Konsolidierung zwischen rund 139 Euro und 160 Euro absolvieren. Hierdurch könnte die Basis für einen neuen Trendschub gelegt worden sein.

Trading-Idee: Endlos-Turbo Long Optionsschein auf adesso SE

Anleger, die von einer positiven Geschäftsentwicklung des Unternehmens adesso SE ausgehen, könnten als Alternative zu einem Direktinvestment mit einem Endlos-Turbo Long Optionsschein der DZ BANK bezogen auf die adesso SE-Aktie (Basiswert) auf ein solches Szenario setzen (z.B. WKN DW0F0A). Mit Endlos-Turbo Long Optionsscheinen können Anleger überproportional an allen Kursentwicklungen des zugrunde liegenden Basiswerts partizipieren. Aufgrund der Hebelwirkung reagiert ein Endlos-Turbo Long Optionsschein auf kleinste Kursbewegungen des zugrunde liegenden Basiswerts. Da die Wertentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts im Laufe der Zeit schwanken oder sich nicht entsprechend den Erwartungen des Anlegers entwickeln kann, besteht das Risiko, dass das eingesetzte Kapital nicht in voller Höhe zurückgezahlt wird . Sollte der Kurs des zugrunde liegenden Basiswerts an mindestens einem Zeitpunkt während der Laufzeit eines Endlos-Turbo Long Optionsscheins auf oder unter der sog. Knock-Out-Barriere notieren (Knock-out-Ereignis), verfällt der Endlos-Turbo long Optionsschein wertlos . Die Knock-Out-Barriere wird täglich angepasst. Ansprüche aus dem zugrunde liegenden Basiswert (z.B. Dividenden, Stimmrechte) stehen dem Anleger nicht zu. Ein Endlos-Turbo long Optionsschein hat keine feste Laufzeit. Er kann insgesamt zu festgelegten Terminen (ordentliche Kündigungstermine) durch die DZ BANK gekündigt werden. Ein Anleger kann einen Endlos-Turbo long Optionsschein an festgelegten Terminen (Einlösungstermine) einlösen.

Einen gänzlichen Verlust des eingesetzten Kapitals erleidet der Anleger bei einem Endlos-Turbo long Optionsschein mit Basiswert adesso SE-Aktie, wenn der Kurs der Aktie des Unternehmens adesso SE zu einem beliebigen Zeitpunkt während der Haltedauer auf oder unter der Knock-Out-Barriere notiert. ( Totalverlustrisiko ). Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK ihren Verpflichtungen aus dem Produkt aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit / Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann .

Stand: 09.03.2023, DZ BANK AG / Online-Redaktion

Redakteur: Andreas Haslinger, TraderFox GmbH

Redigierend: Marvin Herzberger, TraderFox GmbH

