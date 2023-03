EQS-News: HELMA Eigenheimbau AG: Vorstandsvertrag von André Müller verlängert

EQS-News: HELMA Eigenheimbau AG / Schlagwort(e): Personalie

HELMA Eigenheimbau AG: Vorstandsvertrag von André Müller verlängert



10.03.2023 / 11:11 CET/CEST

Lehrte, 10. März 2023 – Der Aufsichtsrat hat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, den Vertrag von Herrn André Müller als Vorstandsmitglied der HELMA Eigenheimbau AG um weitere zwei Jahre bis zum 30.06.2025 zu verlängern. Herr Müller ist seit dem 01.07.2018 Mitglied des Vorstands der HELMA Eigenheimbau AG und insbesondere für die Bereiche Projektentwicklung, Technik und energieautarke Häuser verantwortlich. Der Aufsichtsrat bedankt sich sehr herzlich bei Herrn Müller für sein hohes Engagement und freut sich auf eine weiterhin vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit.



Über die HELMA Eigenheimbau AG:

Die HELMA Eigenheimbau AG (HELMA) ist einer der führenden deutschen Baudienstleister mit Full-Service-Angebot. Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung, der Planung, dem Verkauf sowie der Bauregie von individuell geplanten Einfamilienhäusern, welche in traditioneller Massivbauweise („Stein auf Stein“) auf den Grundstücken der Kunden gebaut werden. Über die Tochtergesellschaft HELMA Wohnungsbau GmbH, welche als breit diversifizierter Projektentwickler und Bauträger auftritt, besteht in verschiedenen Metropolregionen Deutschlands ferner die Möglichkeit, das individuelle Traumhaus auch zusammen mit einem passenden Grundstück aus einer Hand zu erwerben. Darüber hinaus verwirklicht die HELMA Wohnungsbau GmbH in ausgesuchten Lagen hochwertige Doppelhaus-, Reihenhaus- und Wohnungsbauprojekte.



Mit der Realisierung von Ferienhäusern und -wohnungen an infrastrukturell gut entwickelten Standorten, vorwiegend an der Nord- und Ostseeküste sowie attraktiven Seen- und Flusslagen und in den Mittelgebirgen in Deutschland, ist die Tochtergesellschaft HELMA Ferienimmobilien GmbH mittlerweile die führende Anbieterin in ihrem Marktsegment. Das Angebot richtet sich überwiegend an Privatkunden zur Selbstnutzung oder als Kapitalanlage.



Das Tochterunternehmen Hausbau Finanz GmbH komplettiert als Finanzierungs- und Bauversicherungsvermittler das Angebot der HELMA-Gruppe.



Seit der Gründung von HELMA im Jahr 1980 konnten weit über 10.000 attraktive Wohn- und Ferienimmobilien an zufriedene Kunden übergeben werden. Über 400 Mitarbeiter und Fachberater stellen sicher, dass mittlerweile jährlich ca. 1.000 weitere hinzukommen. HELMA - Wir bauen für Ihr Leben gern.



IR-Kontakt:

Elaine Heise, Investor Relations

Tel.: +49 (0)5132 8850 345

E-Mail: ir@helma.de