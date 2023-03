Bechtle, Nagarro & Co.: Das strukturelle Geheimnis hinter dem Erfolg der IT-Dienstleister

IT-Dienstleister wie Bechtle (WKN: 515870), Nagarro (WKN: A3H220) oder Cancom (WKN: 541910) erleben gegenwärtig goldene Zeiten. Unternehmen investieren massiv in die Digitalisierung, was für volle Auftragsbücher bei IT-Dienstleistern sorgen kann. Rückläufige Aktienkurse führten im selben Schritt dazu, dass die Bewertungen der IT-Aktien deutlich unter Druck gekommen sind. Tut sich hier eine Chance auf? Lasst uns diese Idee mal genauer unter die Lupe nehmen.

Finanzinvestoren entdecken den Markt für sich

Auch Finanzinvestoren wollen am Boom teilhaben und kaufen seit einigen Jahren IT-Dienstleister auf, um daraus größere Unternehmen zu schmieden. Damit treten sie in Konkurrenz zu operativ tätigen Unternehmen wie Bechtle, der seit Jahren als aktiver Konsolidierer auftritt.

Die Reise des in Neckarsulm ansässigen Unternehmens könnte noch lange nicht zu Ende sein. Schließlich sieht die Vision 2030 einen Umsatz von 10 Mrd. Euro bei einer EBT-Marge von mindestens 5 % vor.

Rückenwind gibt die bislang noch zersplitterte Branche. Hier gibt es noch viele kleinere Fische im großen Haifischbecken.

IT-Dienstleister liefern die Digitalisierung

Der Nachfrage-Boom kommt nicht von ungefähr. So sind IT-Dienstleister begehrt, da sie sich mit der Digitalisierung beschäftigen. Unternehmen, die in der Lage sind, die IT-Infrastruktur zu modernisieren und die Möglichkeiten künstlicher Intelligenz und internetfähiger Produkte zu nutzen, können Kunden auf Erfolgskurs trimmen.

Investitionen in IT sind mittlerweile überlebenswichtig. IT-Budgets steigen daher in vielen Organisationen, was für IT-Dienstleister ein gefundenes Fressen darstellen kann.

Für weiteres Wachstum ist gesorgt

Der Markt für IT-Dienstleister dürfte somit noch über Jahre hinaus attraktiv sein. Die Verlagerung der IT-Infrastruktur in die Cloud und Themen wie der digitale Arbeitsplatz, Cyber-Security oder Data-Analytics sind wesentliche Treiber der Digitalisierung – besonders im Mittelstand.

Ein Blick auf die Branchengrößen

Bechtle-Aktie

Die Bechtle AG agiert schon seit Jahren äußerst erfolgreich als IT-Systemhaus in Europa. Das im Jahr 1983 gegründete Unternehmen beschäftigt mittlerweile mehr als 13.000 Mitarbeiter und betreut über 70.000 Kunden aus Industrie und Handel, dem öffentlichen Sektor sowie dem Finanzmarkt.

Gemessen an der Bewertung wird die Bechtle-Aktie aktuell mit einem KGV von 20,5 gehandelt (Stand: 8.3.23, Morningstar), was nur bedingt günstig ist. Dafür überzeugt Bechtle mit einem starken Wachstum.

Für die ersten neun Monate des Jahres 2022 konnte beispielsweise der Umsatz fast um 12 % gesteigert werden. Das EPS legte um knapp 10 % zu.

Trotz Unsicherheiten bezüglich der IT-Budgets scheint sich dies noch nicht auf den Bechtle-Konzern durchgeschlagen zu haben.

Nagarro-Aktie: Technologien, die den Wandel bringen

Nagarro SE ist ein globales Unternehmen für digitale Produktentwicklung mit Schwerpunkt auf „Change the Business“-Technologiedienstleistungen. Das Unternehmen hat eine breite internationale Kundenbasis und bietet ein Full-Service-Portfolio in den Bereichen Digital Product Engineering, E-Commerce, Customer Experience Services, künstliche Intelligenz, Machine Learning, Cloud- und IoT-Lösungen sowie Beratung zum ERP der nächsten Generation.

Auch bei den Münchnern scheint noch alles rundzulaufen. Mit den letzten Quartalszahlen vom dritten Quartal 2022 wurde die Gelegenheit genutzt, um die Guidance für das Gesamtjahr 2022 zu erhöhen. Ein Monat später folgte eine weitere Erhöhung der Guidance. Demnach erwartet der Vorstand einen Umsatz von 850 Mio. Euro. Die bereinigte EBITDA-Marge soll statt 15 nun 16 % betragen.

Das dritte Quartal 2022 zeichnete sich durch einen Umsatzsprung von 63 % auf 625 Mio. Euro aus. Das bereinigte EBITDA verdoppelte sich dabei auf 118 Mio. Euro.

Blick man auf die Bewertung, so liegt das KGV hier mit 19,6 (Stand: 8.3.23, Morningstar) auf einem ähnlichen Niveau wie bei Bechtle. Jedoch besitzt Nagarro ein deutlich höheres Wachstum. Der Wachstumshunger der Münchner scheint ungebrochen zu sein, wobei regelmäßige Übernahmen ein wesentlicher Treiber sind.

