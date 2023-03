EQS-Adhoc: Mayr-Melnhof Karton AG: Änderung im Aufsichtsrat

EQS-Ad-hoc: Mayr-Melnhof Karton AG / Schlagwort(e): Personalie

13.03.2023 / 15:58 CET/CEST

Aufsichtsratsvorsitzender DI Rainer Zellner legt Mandat zurück, Dr. Wolfgang Eder als Nachfolger nominiert Mit Beendigung der 29. ordentlichen Hauptversammlung am 26. April 2023 wird DI Rainer Zellner (76) altersbedingt seine Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender der Mayr-Melnhof Karton AG sowie sein Aufsichtsratsmandat niederlegen. Der Aufsichtsrat wird dieser Hauptversammlung als Nachfolge die Wahl von Dr. Wolfgang Eder (71) vorschlagen. Der Aufsichtsrat beabsichtigt, in seiner ersten Sitzung nach der 29. ordentlichen Hauptversammlung Dr. Wolfgang Eder zum Vorsitzenden des Aufsichtsrates zu wählen. Das Präsidium dankt DI Rainer Zellner im Namen des Aufsichtsrates für acht erfolgreiche Jahre außerordentlich produktiver Zusammenarbeit, welche durch bedeutende Weichenstellungen für mehr Wachstum und Ertragskraft sowie den Wechsel im Vorstandsvorsitz geprägt waren. Der Aufsichtsrat freut sich über die Kandidatur von Dr. Eder als ausgewiesenen Industrieexperten in sowohl strategischen als auch operativen Fragen. Dr. Wolfgang Eder ist Jurist und seit 2022 Vorsitzender des Aufsichtsrates der voestalpine AG, dem er seit 2019 angehört. Von 1995 bis 2019 gehörte er dem Vorstand der voestalpine AG an, ab 2004 als dessen Vorsitzender. Von 2018 bis Februar 2023 war Dr. Eder Mitglied des Aufsichtsrates der Infineon Technologies AG, ab 2019 dessen Vorsitzender.