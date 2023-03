EQS-News: Handel mit Aktien der MBH Corporation im Access-Segment des Aquis Stock Exchange [AQSE] Growth Market gestartet

EQS-News: MBH Corporation Plc / Schlagwort(e): Sonstiges

Handel mit Aktien der MBH Corporation im Access-Segment des Aquis Stock Exchange [AQSE] Growth Market gestartet



13.03.2023

[London, 13. März 2023] Die MBH Corporation plc, eine diversifizierte Beteiligungsgesellschaft, die kleine bis mittelgroße Unternehmen erwirbt, die gut etabliert, skalierbar und profitabel sind, gibt bekannt, dass der Handel von Stammaktien des Unternehmens im Access-Segment des Aquis Stock Exchange [AQSE] Growth Market begonnen hat. Handelsstart war am 13. März um 0800 GMT. Das Unternehmen ist seit November 2018 an der Frankfurter und Düsseldorfer Börse notiert. Die Aquis Stock Exchange (AQSE) ist eine Wertpapierbörse, die Primär- und Sekundärmärkte für Eigen- und Fremdkapitalprodukte anbietet und Unternehmergeist, Investitionen und Marktergebnisse vorantreibt. Der AQSE Growth Market ist der Markt für innovative Unternehmen, die Sichtbarkeit und Zugang zu Wachstumskapital suchen. Sein regulatorischer Rahmen ist speziell auf die Bedürfnisse kleiner und mittlerer Unternehmen zugeschnitten. Der AQSE Growth Market ist in zwei Segmente unterteilt, Access und Apex, wobei sich das Access-Segment [an dem MBH notiert ist] auf Wachstumsunternehmen in einem früheren Stadium konzentriert und ein vereinfachtes Zulassungsverfahren entsprechend dem Entwicklungsstadium bietet. Callum Laing, nicht geschäftsführender Verwaltungsratsvorsitzender der MBH Corporation plc, kommentierte: „Wir freuen uns sehr, dass MBH-Aktien an der Aquis-Börse notiert sind, nicht nur wegen der Bedeutung dieses Wertpapiermarktes, sondern auch, weil der Markt innovativen Unternehmen, die den nächsten Entwicklungs- und Wachstumsschritt wagen wollen, diese Möglichkeiten bietet. Die Handelszulassung an der Aquis Stock Exchange ist von strategischer Bedeutung, da wir weiter global expandieren werden.“ Die MBH-Aktien sind unter der bestehenden ISIN-Nummer GB00BF1GH114 und der SEDOL-Nummer BF1GH11 registriert. Das Tickersymbol der Gesellschaft wird unverändert M8H lauten.

Über MBH Corporation Die MBH Corporation plc (M8H:GR) ist eine diversifizierte Beteiligungsgesellschaft, die an der Frankfurter und Düsseldorfer Börse notiert ist. Das Unternehmen erwirbt kleine und mittelgroße Unternehmen aus verschiedenen Regionen und Branchen, die gut etabliert, profitabel und skalierbar sind. Mit ihrer Agglomerationsstrategie ist die MBH Corporation plc in der Lage, durch den konsequenten Erwerb exzellenter Unternehmen, welcher sich positiv auf den Gewinn pro Aktie auswirkt, einen erheblichen Shareholder Value zu schaffen. mbhcorporation.com IR- und Presseanfragen: Charlotte Fordham charlotte.fordham@mbhcorporation.com +44 (0) 770 396 3953 Unternehmensberater First Sentinel Corporate Finance Limited Brian Stockbridge brian@first-sentinel.com +44 (0) 7876 888 011

