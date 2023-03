EQS-News: Northern Data veröffentlicht Geschäftsergebnisse für das Mining-Geschäft im Februar 2023

EQS-News: Northern Data AG / Schlagwort(e): Monatszahlen

Northern Data veröffentlicht Geschäftsergebnisse für das Mining-Geschäft im Februar 2023



214 BTC im Februar 2023 generiert, leichte Steigerung gegenüber dem Vorjahr

BTC-Mining-Umsatzerlöse in Höhe von EUR 4,7 Mio. (auf Niveau des Vormonats)

Mit der neuen Vereinbarung, die kurz vor dem Abschluss steht und in Kürze vollzogen werden soll, wird die verfügbare Self-Mining-Rechenleistung im März 2023 auf über 4 EH/s steigen: Im Februar hat Northern Data eine grundsätzliche Vereinbarung über 7.700 ASICs (etwa 0,8 EH/s) getroffen, die im März in der eigenen Infrastruktur in Nordamerika eingesetzt werden sollen Die Vereinbarung ersetzt die letzte ASIC-Hosting-Vereinbarung für die gleiche Anzahl von Maschinen, die gemäß der im Aktionärsbrief vom September 2022 gemachten Angaben gekündigt wurde



Leistungsindikatoren Februar ’23 Januar ’23 YTD 2023 BTC generiert 214

YoY: +1 % / MoM: -13 % 246

YoY: +4 % / MoM: +39 % 460 Davon Hosting (Kunde) 4 10 14 BTC verkauft 237 251 488 Anzahl Self-Mining

ASIC-Server installiert 37.587 (3,48 EH/s)

MoM: +4 % 36.101 (3,31 EH/s)

MoM: +0 % Auslastung Self-Mining

ASIC-Server 71,8 % (2,36 EH/s) 73,2 % (2,22 EH/s) Anzahl ASIC-Server

Hosting installiert (Einsatz Ende Feb.) - 7.728 (0,71 EH/s) Auslastung ASIC-Server Hosting (Kunde) 28 % (0,12 EH/s) 53,8 % (0,26 EH/s) Alle monatlichen Zahlen sind ungeprüft und können Rundungs- und Rechnungsdifferenzen für die Kryptowährungsproduktion enthalten (insbesondere für das Hosting-Geschäft).



Frankfurt am Main – 13. März 2023 – Die Northern Data AG (XETRA: NB2, ISIN: DE000A0SMU87) hat heute ein Update zu den Geschäftsaktivitäten im Mining für den Monat Februar 2023 veröffentlicht. Im zweiten Monat 2023 wurden insgesamt 214 Bitcoin generiert. Dies entspricht einer leichten Steigerung gegenüber dem Vorjahr (Februar 2022: 212 BTC) und liegt leicht unter dem Vormonat, wenn man berücksichtigt, dass dieser drei Tage länger war. Aus dem Verkauf von Bitcoins wurden im Februar EUR 5,2 Mio. an Barmitteln (+9 % gegenüber dem Vormonat) erzielt. Das Hosting-Geschäft wurde, wie im Aktionärsbrief von September 2022 angekündigt, aufgrund der zuletzt geringen Auslastung eingestellt. Das Unternehmen hatte Ende Februar 2023 im Bitcoin-Netzwerk eine Self-Mining-Hashrate von 3,48 EH/s und 37.587 ASIC-Systeme installiert. Im Februar optimierte Northern Data ihre letzte Hosting-Vereinbarung über 7.700 ASICs in eine Self-Mining-Vereinbarung über 7.700 effizientere ASIC-Maschinen (ca. 0,8 EH/s), die im März 2023 ausgeführt werden soll, wodurch die verfügbare Self-Mining-Rechenleistung auf über 4 EH/s steigt. Northern Data hat noch ca. 7.000 Miner (ca. 0,7 EH/s) in Reserve, die eingesetzt werden sollen, wenn sich eine attraktive Gelegenheit ergibt.



Über Northern Data: Wir bei Northern Data sind davon überzeugt, dass High-Performance Computing (HPC) nie dagewesene Möglichkeiten für Forschung und Entwicklung, Wirtschaft und letztlich den menschlichen Fortschritt eröffnen wird. Unser multinationales Unternehmen wird durch die Entwicklung und den Betrieb einer effizienten, umweltfreundlichen HPC-Infrastruktur schnell zu einem weltweit bedeutenden Anbieter von GPU- und ASIC-basierten Lösungen. Wir kombinieren intelligente und nachhaltige Rechenzentren, hochmoderne Hardware und selbst entwickelte Software für verschiedene HPC-Anwendungen wie Bitcoin-Mining, Blockchain, künstliche Intelligenz, Big-Data-Analytik, IoT und Grafik-Rendering. Wir arbeiten in großen, maßgeschneiderten Rechenzentren und proprietären mobilen Hochleistungsrechenzentren, die eine ultimative Flexibilität bei der Standortwahl bieten.



Investor Relations: Jens-Philipp Briemle

Head of Investor Relations

An der Welle 3

60322 Frankfurt am Main

E-Mail: jens-philipp.briemle@northerndata.de

Telefon: +49 171 557 6989

