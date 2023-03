Hurco steigert die Dividende

Der US-Industriekonzern Hurco Companies Inc. (ISIN: US4473241044, NASDAQ: HURC) wird eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 16 US-Cents je Anteilsschein ausbezahlen. Aktionäre erhalten die nächste Auszahlung am 17. April 2023 (Record date: 27. März 2023).

Im Vergleich zum Vorquartal (15 US-Cents) ist dies eine Anhebung der Dividende um 6,7 Prozent. Auf das Jahr hochgerechnet werden somit insgesamt 0,64 US-Dollar ausgeschüttet. Die aktuelle Dividendenrendite des Konzern beträgt beim derzeitigen Aktienkurs von 27,74 US-Dollar (Stand: 10. März 2023) 2,31 Prozent.

Hurco Companies ist 1968 von Edward Humston in Indianapolis, Indiana, gegründet worden. Der Konzern ist ein Hersteller von CNC-Maschinen (Computerized Numerical Control). Dies sind Werkzeugmaschinen wie Fräsen und Drehmaschinen, die für die Luft- und Raumfahrt sowie für den Energiesektor eingesetzt werden. Im ersten Quartal (31. Januar) des Fiskaljahres 2023 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 54,68 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 66,89 Mio. US-Dollar), wie am 10. März 2023 berichtet wurde. Der Gewinn betrug 1,33 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 3,54 Mio. US-Dollar im Vorjahr.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 6,16 Prozent im Plus (Stand: 10. März 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 185,93 Mio. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de