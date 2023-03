IRW-News: Aurania Resources: Aurania kündigt eine nicht vermittelte Privatplatzierung von bis zu 5,0 Mio. C$ an

IRW-PRESS: Aurania Resources: Aurania kündigt eine nicht vermittelte Privatplatzierung von bis zu 5,0 Mio. C$ an

NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN

Toronto, Ontario, 13. März 2023 - Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU; OTCQB: AUIAF; Frankfurt: 20Q) ("Aurania" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/aurania-resources-ltd/) gibt bekannt, dass es beabsichtigt, eine nicht vermittelte Privatplatzierungsfinanzierung von bis zu 10.869.565 Einheiten des Unternehmens (die "Einheiten") zu einem Preis von 0,46 C$ pro Einheit (der "Ausgabepreis") abzuschließen, was dem Unternehmen einen Bruttoerlös von insgesamt bis zu 5.000.000 C$ (das "Angebot") einbringen wird.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine "Stammaktie") und einem Warrant auf den Kauf einer Stammaktie (ein "Warrant"). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Stammaktie (eine "Warrant-Aktie") zu einem Ausübungspreis von 0,75 C$ pro Warrant-Aktie für einen Zeitraum von 36 Monaten nach Abschluss des Angebots.

Das Unternehmen behält sich das Recht vor, den Umfang des Angebots um bis zu 25 % des Angebots zu erhöhen, sodass bis zu 2.717.391 zusätzliche Einheiten emittiert werden können, um zusätzliche Bruttoeinnahmen von bis zu 1.250.000 C$ zu erzielen.

Finders

Vorbehaltlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange (die "TSXV") kann das Unternehmen an bestimmte in Frage kommende Vermittler Vermittlungsgebühren in Höhe von bis zu 7 % des Bruttoerlöses, der im Rahmen des Angebots von Zeichnern erzielt wurde, die dem Unternehmen von diesen Vermittlern vorgestellt wurden, in bar und bis zu 7 % in Form von Vermittlungs-Warrants (die "Vermittlungs-Warrants") der Gesamtzahl der von diesen Vermittlern platzierten Einheiten zahlen. Jeder Finder-Warrant berechtigt seinen Inhaber zum Kauf einer (1) Einheit zum Ausgabepreis und kann während eines Zeitraums von 36 Monaten nach Abschluss des Angebots ausgeübt werden. Jeder Finder's Warrant setzt sich aus einer Stammaktie und einem Warrant zusammen.

Insider-Beteiligung

Es wird erwartet, dass bestimmte Direktoren und leitende Angestellte des Unternehmens mehr als 25 % der Einheiten im Rahmen des Angebots erwerben werden. Eine solche Beteiligung wird als "Transaktion mit verbundenen Parteien" im Sinne der Richtlinien der TSX-V und des Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions ("MI 61-101") betrachtet. Das Unternehmen geht davon aus, dass es sich auf Ausnahmeregelungen von den Anforderungen bezüglich der Genehmigung durch die Minderheitsaktionäre und der formalen Bewertung berufen kann, die für die Transaktionen mit verbundenen Parteien gemäß Abschnitt 5.5(a) bzw. 5.7(1)(a) von MI 61-101 gelten, da weder der Marktwert der Stammaktien, die von den teilnehmenden Direktoren und leitenden Angestellten erworben werden sollen, noch das von diesen Direktoren und leitenden Angestellten zu zahlende Entgelt voraussichtlich 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens übersteigen werden.

Abonnement-Verfahren

Bestehende Aktionäre und andere Investoren, die an der Zeichnung des Angebots interessiert sind, sollten ihr Interesse per E-Mail an ir@aurania.com anmelden.

Schließen

Der Abschluss des Angebots wird voraussichtlich am oder um den 4. April 2023 oder an einem anderen vom Unternehmen festgelegten Datum erfolgen und kann in Tranchen erfolgen. Der Abschluss erfolgt vorbehaltlich des Erhalts aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich (aber nicht beschränkt auf) des Erhalts der Genehmigung der TSXV für die Notierung der Stammaktien und der Warrant-Aktien, die bei Ausübung der Warrants ausgegeben werden. Die Warrants sind nicht börsenfähig und können daher nicht gehandelt werden.

Haltefrist

Die im Rahmen des Angebots emittierten Wertpapiere unterliegen einer viermonatigen plus eintägigen Haltefrist, die am Tag des Abschlusses des Angebots gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen beginnt. Das Angebot unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen behördlichen und sonstigen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der TSXV.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot zur Zahlung von Konzessionsgebühren und für die Exploration des unternehmenseigenen Projekts The Lost Cities - Cutucu in Ecuador sowie für allgemeines Betriebskapital und Unternehmenszwecke zu verwenden.

Die hierin beschriebenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert und dürfen dementsprechend nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den Registrierungsvorschriften des U.S. Securities Act und den geltenden bundesstaatlichen Wertpapiervorschriften oder gemäß den Ausnahmeregelungen davon. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in irgendeiner Rechtsordnung dar.

Über Aurania

Aurania ist ein Mineralexplorationsunternehmen , das sich mit der Identifizierung, der Bewertung, dem Erwerb und der Exploration von Mineralgrundstücken beschäftigt, wobei der Schwerpunkt auf Edelmetallen und Kupfer in Südamerika liegt. Das Vorzeigeprojekt, The Lost Cities - Cutucu Project, befindet sich im Jurassic Metallogenic Belt in den östlichen Ausläufern des Andengebirges im Südosten Ecuadors.

Informationen über Aurania und technische Berichte finden Sie unter www.aurania.com und www.sedar.com, sowie auf Facebook unter https://www.facebook.com/auranialtd/, Twitter unter https://twitter.com/auranialtd und LinkedIn unter https://www.linkedin.com/company/aurania-resources-ltd-.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Carolyn Muir

VP Unternehmensentwicklung & Investor Relations

Aurania Resources Ltd.

(416) 367-3200

carolyn.muir@aurania.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die TSX-V noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX-V) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, die sich auf künftige Ereignisse oder künftige Leistungen beziehen und die aktuellen Erwartungen und Annahmen der Unternehmensleitung widerspiegeln. Die zukunftsgerichteten Informationen beinhalten Aussagen über das voraussichtliche Angebot, einschließlich des maximalen Umfangs desselben, des voraussichtlichen Zeitplans für den Abschluss des Angebots, der Fähigkeit, das Angebot zu den hierin angegebenen Bedingungen oder überhaupt abzuschließen, der voraussichtlichen Verwendung des Nettoerlöses aus dem Angebot, des Erhalts aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der TSXV für die Notierung der Stammaktien und der Warrant-Aktien (und deren Zeitplan), Auranias Zielsetzungen, Ziele oder zukünftige Pläne, Aussagen, Explorationsergebnisse, potenzielle Mineralisierungen, das Portfolio des Unternehmens, die Finanzabteilung, das Managementteam und das verbesserte Kapitalmarktprofil, die Schätzung der Mineralressourcen, die Exploration, der Zeitpunkt des Betriebsbeginns, die Tatsache, dass die Teams des Unternehmens vor dem Bohrprogramm auf Kurs sind, die Bohrung von Tatasham, der Beginn des Bohrprogramms und die Einschätzung der Marktbedingungen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Annahmen und Informationen, die Aurania derzeit zur Verfügung stehen, einschließlich der Annahme, dass es keine wesentlichen nachteiligen Veränderungen bei den Metallpreisen geben wird, dass alle erforderlichen Zustimmungen, Lizenzen, Genehmigungen und Zulassungen erhalten werden, einschließlich verschiedener lokaler Regierungslizenzen und des Marktes. Investoren werden darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen weder Versprechen noch Garantien darstellen und Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die dazu führen können, dass zukünftige Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Zu den Risikofaktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, gehören unter anderem das Versäumnis, die erforderlichen behördlichen Lizenzen, Genehmigungen, Zulassungen und Zustimmungen zu erhalten, oder Verzögerungen bei der Erlangung dieser, die Unfähigkeit, die erforderlichen Finanzmittel zu beschaffen, ein allgemeiner wirtschaftlicher Abschwung, ein volatiler Aktienkurs, Arbeitsstreiks, politische Unruhen, Änderungen der für Aurania geltenden Bergbauregelungen, die Nichteinhaltung von Umweltvorschriften und eine Abschwächung des Markt- und Branchenvertrauens in Edelmetalle und Kupfer. Aurania weist den Leser darauf hin, dass die obige Liste der Risikofaktoren nicht erschöpfend ist.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=69623

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=69623&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=BMG069741020

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.