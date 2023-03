Porsche erzielt höheren Gewinn und zahlt Dividende an die Aktionäre

Der Sportwagenbauer Porsche AG (ISIN: DE000PAG9113) will der Hauptversammlung vorschlagen, eine Dividende von 1,00 Euro je Stammaktie und 1,01 Euro je Vorzugsaktie für das Geschäftsjahr 2022 auszuschütten. Dies wurde schon im Herbst im Rahmen des Börsengangs mitgeteilt. Die Hauptversammlung findet am 28. Juni 2023 statt.

Es handelt sich um einen symbolischen Betrag. Porsche beabsichtigt, mittelfristig eine jährliche Dividende in Höhe von etwa 50 Prozent des den Anteilseignern zurechenbaren Ergebnisses nach Steuern auszuzahlen.

Die Porsche AG hat den Umsatz im Geschäftsjahr 2022 um 13,6 Prozent auf 37,6 Mrd. Euro gesteigert und der operative Gewinn kletterte um 27,4 Prozent auf 6,8 Mrd. Euro. Die operative Konzernumsatzrendite wuchs von 16,0 Prozent auf 18,0 Prozent. Unter dem Strich kletterte das Ergebnis nach Steuern von 4,04 Mrd. Euro auf 4,96 Mrd. Euro. Der Stuttgarter Sportwagenhersteller konnte im vergangenen Jahr 309.884 Fahrzeuge an Kunden übergeben. Dies entspricht einem Anstieg von 2,6 Prozent gegenüber 2021 (301.915 Fahrzeuge). Für das Jahr 2023 strebt Porsche eine Konzernumsatz in der Spanne von rund 40 und 42 Mrd. Euro sowie eine operative Konzernumsatzrendite zwischen 17 und 19 Prozent an.

„Wir haben unter schwierigen Rahmenbedingungen das mit Abstand stärkste Ergebnis in der Geschichte von Porsche erreicht“, so Porsche-Chef Oliver Blume.

Der erste Handelstag der stimmrechtslosen Porsche-Vorzugsaktien an der Frankfurter Börse war der 29. September 2022. Der Ausgabepreis betrug 82,50 Euro pro Vorzugsaktie. Es war der größte Börsengang in Deutschland seit mehr als 25 Jahren.

