Allianz, BASF, Münchener Rück & Co.: Dividenden-Dip noch vor der Hauptsaison!

Aktien wie die der Allianz (WKN: 840400), von BASF (WKN: BASF11) und der Münchener Rück (WKN: 843002) besitzen eine starke Dividende: Ach nee! Spannend wird das ganze Thema, wenn wir bedenken, dass die DAX-Dividendensaison in Kürze bevorsteht und jetzt einige ausschüttende Aktien noch einmal einen ordentlichen Dip vorweisen.

Sollte man diesen Dip bei den Aktien kaufen? Immerhin: Die Dividendenrenditen steigen wieder ordentlich. Die Allianz-Aktie kommt derweil auf 5,41 % Ausschüttungsrendite, während ich diese Zeilen schreibe. Bei der Münchener Rück sind es immerhin rund 7,4 % und die Aktie der Münchener Rück schafft es auf 3,7 %. Ob man diese Dips jedoch noch vor der Hochsaison kaufen sollte, das hängt von ganz unterschiedlichen Perspektiven ab. Wir wollen heute auf drei relevante Faktoren eingehen.

Allianz, BASF & Münchener Rück: Wie sicher ist die Dividende (in 10 Jahren?)

Um vielleicht den Blick ein bisschen zu schulen: Die heutige Dividendenrendite ist wenig wert, wenn sie nicht nachhaltig ist. Weder bei der Allianz noch bei BASF oder der Münchener Rück. Anstatt daher zu schauen, ob die Stabilität in einem Jahr gewährleistet werden kann, ist es ratsamer, auf zehn Jahre in die Zukunft zu schauen.

Ich möchte kein Fazit vorwegnehmen, das ich für mich ziehe. Im Endeffekt gibt es viele Faktoren, die die Zukunft bestimmen, die wir heute nicht beeinflussen können. Lediglich wenn man sehr überzeugt ist von einem solchen langfristigen Zeitraum, sollte man investieren oder seinen Einsatz erhöhen. Ein passives Einkommen ist schließlich nur so stark wie das unternehmensorientierte Fundament.

Das Unternehmen sollte daher der entscheidende Schlüssel sein, wenn wir bei Allianz, BASF und Münchener Rück überlegen, wie sicher die Dividende ist. Ein Dip mag willkommen sein. Aber lediglich dann, wenn wir glauben, dass die Aktie auch über Jahre preiswert ist … und nicht nur für eine Dividendensaison ein passives Einkommen bietet.

Der jüngere Bewertungskontext …

Allianz, Münchener Rück und BASF wirken im Vergleich zu vor wenigen Tagen wieder attraktiver bewertet. Mag sein. Es ist ein Dip, wie er im Buche steht. Aber auch das ist nicht relevant. Smarte Investoren sollten sich stets fragen, was die Bewertung allgemein angeht und wie die Aktien bepreist sind. Übrigens, nicht nur mit Blick auf die Dividendenrendite.

Wenn wir uns zum Beispiel unser Trio ansehen, so erkennen wir einige Unterschiede. Die Münchener Rück zum Beispiel notiert weiterhin auf einem historisch eher hohen Niveau, rechtfertigt das jedoch mit einem möglichen Wachstum auch im Jahr 2023. Die Allianz ist hingegen tendenziell eher preiswert, auch für ihr operatives Ergebnis, das selbst im Jahr 2022 sehr stark gewesen ist. Bei BASF sehen wir wiederum die Unsicherheit des Marktes, was das makroökonomische Umfeld angeht. Auch das Jahr 2022 ist nominell zumindest durchwachsen gewesen. Jedoch bereinigt eigentlich sehr stark, wenn wir im fortgeführten Geschäft auf das Ergebnis je Aktie schauen.

Entscheidend ist daher ebenso, wo wir als Investoren eine günstige, langfristig orientierte Chance sehen. Kennzahlen wie KGV und Dividendenrendite können einen ersten Überblick liefern. Jedoch geht es in erster Linie darum, eine im größeren und langfristig orientierten Kontext günstige Dividendenaktie zu identifizieren. Der Dip kann durchaus attraktive Chancen ermöglichen.

Allianz, BASF & Münchener Rück: Magst du das Unternehmen?

Die Dividende ist eine Seite, die wir gerne bei einer Aktie ansehen. Allianz, BASF und Münchener Rück gehören allesamt zu den höheren Ausschüttern im DAX. Allerdings dürfen wir einen Fokus niemals aus dem Auge verlieren: Wollen wir an den jeweiligen Unternehmen wirklich beteiligt sein?

Im Disclosure habe ich die Antwort für mich vorweggenommen, ja, zu allen dreien. Trotzdem gibt es Unterschiede. Die beiden Versicherer sind zum Beispiel anfällig, wenn es größere Katastrophen in einzelnen Jahren gibt. BASF ist als Chemiekonzern tendenziell eher sehr zyklisch.

Achte daher nicht nur auf die Dividendenrenditen, sondern frage dich sehr direkt: Möchte ich die jeweiligen Aktien wirklich haben? Würde ich die Unternehmen kaufen, wenn ich sie als Ganzes kaufen könnte? Übrigens, das gilt nicht nur bei Allianz, Münchener Rück und BASF, sondern bei jeder Investition in eine Dividendenaktie.

Der Artikel Allianz, BASF, Münchener Rück & Co.: Dividenden-Dip noch vor der Hauptsaison! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Der Bärenmarkt-Überlebensguide: Wie du mit einer Marktkorrektur umgehst!

Ein erneutes Aufflammen von Corona in China, Krieg innerhalb Europas und eine schwächelnde Industrie in Deutschland in Zeiten hoher Inflation und steigender Zinsen. Das sind ziemlich viele Risiken, die deinem Depot nicht guttun.

Hier sind vier Schritte, die man unserer Meinung nach immer vor Augen haben sollte, wenn der Aktienmarkt einen Rücksetzer erlebt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Vincent besitzt Aktien der Allianz, von BASF und der Münchener Rück. Aktienwelt360 empfiehlt keine der erwähnten Aktien.

Aktienwelt360 2023