EXELON - Energieversorger auf wichtigem Support

Exelon Corp. - WKN: 852011 - ISIN: US30161N1019 - Kurs: 41,390 $ (Nasdaq)

Als Strom- und Gasversorger beliefert Exelon ca. 10 Mio. Haushalte in Illinois, Pennsylvania, Maryland, New Jersey, Delaware und Washington D.C. Das Unternehmen hatte in den vergangenen Jahren ein starkes Umsatzwachstum, zumindest bis zur Ukraine-Krise. Mit dieser fiel man auf das Niveau von 2011 zurück. Der Aktienkurs bekam diese Entwicklung aber nur bedingt zu spüren. Verantwortlich dafür war und ist die Gewinnentwicklung der letzten Jahre. Die phasenweise starken Umsatzzuwächse konnten nämlich spürbar in zusätzliche Gewinne umgewandelt werden. Beim Gewinn je Aktie bewegt sich das Unternehmen bereits seit Jahren im Bereich von 2 USD, wobei der Markt aktuell etwas optimistischer nach vorne schaut und leichtes Wachstum erwartet.

Ein solches Wachstum wäre auch zwingend nötig, denn preislich gesehen notiert die Aktie trotz der jüngsten Kursverluste immer noch auf historisch hohem Niveau. Abgesehen von den letzten Monaten wurde die Aktie zuletzt 2009 im Bereich von 40 USD gehandelt. Will man dieses Preisniveau halten oder gar nach oben ausbauen, sollte das Unternehmen in den kommenden Monaten auch abliefern.

Abseits der fundamentalen Entwicklung ist die Aktie aber durchaus spannend. In den vergangenen Tagen waren die Bullen darum bemüht, den Supportbereich bei 40-39 USD zu halten. Hierbei konnte man bereits erste Erfolge feiern. Bleiben die Bullen dran, könnten zunächst Kursgewinne auf 43-44 USD folgen. Die dortige Widerstandszone müsste jedoch geknackt werden, um weiteres Aufwärtspotenzial auf 46/47 USD freizumachen.

