Brent Crude Öl: Abschlagsrisiken nehmen weiter zu

Nachdem der Öl-Future bei 138,03 US-Dollar im März letzten Jahres den Höhepunkt kurz nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine erreicht hatte, setzte ein vernünftiger Konsolidierungskurs ein und drückte das schwarze Gold zunächst auf 100,00 US-Dollar, ab Sommer ging es dann weiter auf 75,16 US-Dollar bis Dezember letzten Jahres talwärts. Die letzten Monate über wurde die Zeit für eine zwischengeschaltete Erholungsbewegung genutzt, allerdings hat sich die Aufwärtsdynamik zuletzt wieder deutlich abgeschwächt und der Future ist im Zuge dessen unter 80,00 US-Dollar abgerutscht. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit auf einen Test der Jahrestiefs aus 2022, eine größere Unterstützung findet der Energieträger jedoch erst sehr viel tiefer.

Blick auf Notenbanken

Sicherlich dürften die beiden wichtigsten Notenbanken EZB und FED demnächst größere Beachtung bekommen, weil diese den Kurs der Wirtschaft bestimmen und damit direkten Einfluss auf die Energiepreise nehmen. Trotz der jüngsten Marktturbulenzen könnte aber durch die jüngsten Entspannungssignale für die Wirtschaft der Leitzins weniger stark angehoben werden und würde entsprechend die Preise stützen. Allerdings bewegt sich die Inflation immer noch auf einem vergleichsweise hohen Niveau, was einen restriktiven Kurs der Notenbanken unterstützt. Im Letzteren Fall könnte es unterhalb von 75,16 US-Dollar zu weiteren Abschlägen kommen, in diesem Fall auf die mittelfristig entscheiden Unterstützung um 65,80 US-Dollar. Eine positive Bilanz für Brent Crude Öl dürfte dagegen erst oberhalb des 200-Tage-Durchschnitts von 89,05 US-Dollar gezogen werden, dann würde wieder rasch die dreistellige Kursmarke von 100,00 US-Dollar in den Fokus rücken.