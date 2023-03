Cembra Money Bank AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

Cembra veröffentlicht die Traktanden der Generalversammlung 2023 und ihren Geschäftsbericht 2022



15.03.2023 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Zürich – Cembra hat heute die Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates für die ordentliche Generalversammlung vom 21. April 2023 veröffentlicht. Der Präsident des Verwaltungsrats, Dr. Felix Weber, hatte bereits im Dezember 2022 bekanntgegeben , dass er nicht für eine Wiederwahl zur Verfügung steht. Der Verwaltungsrat schlägt Franco Morra als neuen Präsidenten vor. Alle anderen Verwaltungsratsmitglieder stellen sich zur Wiederwahl. Die Generalversammlung 2023 findet am Freitag, 21. April 2023 im Kongresshaus in Zürich statt. Die Einladung zur Generalversammlung mit Erläuterungen zu den Traktanden kann auf der Website des Unternehmens eingesehen werden. Zudem hat Cembra heute ihren Geschäftsbericht 2022 veröffentlicht. Ihr Nachhaltigkeitsbericht enthält wieder einen unabhängigen Prüfungsbericht. Ein Online-Bericht und ein Kurzbericht sind ebenfalls verfügbar. Kontakt Medien: Nicole Bänninger, Head Corporate Communications

+41 44 439 85 12, media@cembra.ch Investor Relations: Marcus Händel, Head Investor Relations & Sustainability

+41 44 439 85 72, investor.relations@cembra.ch Wichtige Daten 21. April 2023:

25. April 2023:

20. Juli 2023: Generalversammlung 2023

Ex-Dividendendatum

Publikation Halbjahresresultate 2023 und Zwischenbericht Über Cembra

Cembra ist eine führende Schweizer Anbieterin von Finanzierungslösungen und -dienstleistungen. Unsere Produktepalette umfasst Konsumkreditprodukte wie Privatkredite und Fahrzeugfinanzierungen, Kreditkarten, den Vertrieb von damit zusammenhängenden Versicherungen sowie Rechnungsfinanzierungen, Einlagen und Anlageprodukte.



Cembra zählt über 1 Million Kundinnen und Kunden in der Schweiz und beschäftigt rund 1'000 Mitarbeitende aus 42 Ländern. Unser Hauptsitz liegt in Zürich und wir betreiben unser Geschäft in allen Schweizer Landesteilen über ein Netz von Filialen, unsere Online-Präsenz sowie Kreditkartenpartner, unabhängige Vermittler und Autohändler.



Wir sind seit 2013 als unabhängige Schweizer Bank an der SIX Swiss Exchange kotiert. Cembra wird von Standard & Poor’s mit A– bewertet und ist im MSCI ESG Leaders Index sowie im 2023 Bloomberg Gender Equality Index enthalten.

