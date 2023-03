MORPHOSYS - Neue Finanzchefin kommt, Abwärtstrend der Aktie bleibt

MorphoSys AG - WKN: 663200 - ISIN: DE0006632003 - Kurs: 14,415 € (XETRA)

Bereits im Dezember 2022, kurz vor Weihnachten, wurde bekannt, dass das Biotech-Unternehmen Morphosys sich einen neuen CFO suchen muss. Die Suche hat einige Zeit in Anspruch, nun scheint ein Nachfolger für Sung Lee gefunden.

Wie die Martinsrieder gestern am späten Abend mitteilten, wird Lucinda Crabtree zur Finanzchefin ernannt und zugleich in den Vorstand einziehen. Spätestens im dritten Quartal soll sie ihr Amt antreten.

Der Morphosys-Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Marc Cluzel kommentiert: "Ich freue mich, Lucinda Crabtree als Chief Financial Officer bei MorphoSys willkommen zu heißen. Mit ihrer umfassenden Erfahrung, die sie in der Biotech-Branche als Analystin und Investmentexpertin, als auch durch leitende Positionen in den Unternehmensbereichen Finanzen, Strategie und Investor Relations gesammelt hat, bringt sie wichtige Kompetenzen für MorphoSys mit." Dr. Jean-Paul Kress, Vorstandsvorsitzender von Morphosys, ergänzt: "Lucinda hat große Erfolge bei der Entwicklung und Durchführung von Finanz- und Geschäftstransaktionen erzielt. Ihr strategischer Geschäftssinn, ihre unternehmerische Denkweise und ihr breites Netzwerk werden eine große Bereicherung für Morphosys sein. Denn es geht darum, unsere erstklassige Onkologie-Pipeline im Spätstadium zügig voranzutreiben."

Lucinda Crabtree kommt von Autolus Therapeutics, einem biopharmazeutischen Unternehmen, das T-Zell-Therapien entwickelt. Dort war sie zuletzt als Chief Financial Officer tätig.

Aktie bleibt im Abwärtsstrudel

Aus charttechnischer Sicht ging der Short-Plan meines Kollegen Bernd Senkowski zuletzt gut auf. Er sieht die Aktie nun quasi "auf der letzten Rille".

Fazit: Nach zahlreichen Rückschlägen richtet sich der Blick bei Morphosys vorrangig auf 2024 und das Projekt Pelabresib. Wird es ein Erfolg, kann sich die Aktie vervielfachen. Scheitert Pelabresib, würde sich der riskante Schritt der Übernahme von Constellation Pharmaceuticals als waghalsiger Fehltritt erweisen. Dass ein einst so breit diversifiziertes Biotech-Unternehmen in eine derartige "Hopp-oder-Top"-Situation gerät, hätten vor drei Jahren wohl die wenigsten erwartet.

Jahr 2022 2023e* 2024e* Umsatz in Mio. EUR 247,19 267,73 354,00 Ergebnis je Aktie in EUR -10,56 -8,33 -4,14 Gewinnwachstum - - KGV - - - KUV 2,0 1,8 1,4 PEG - - *e = erwartet, Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

Morphosys-Aktie (Wochenchart)

