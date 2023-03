DAX im Bann vom Verfallstag | Beruhigung der Bankaktien | Vonovia und die Zinsen

Der DAX vollzog den Schwung vom gestrigen Handelstag noch einmal weiter und startete direkt über der 15.000er-Marke in den letzten Handelstag der Woche. Damit gelang ein Ausbruch aus dem Abwärtstrend der letzten Tage. Doch wie nachhaltig ist dieser? Immerhin hatte die EZB die Erwartung erfüllt und den Leitzins für die Eurozone um 0,5 Basispunkte angehoben. Damit nahm sie den Skeptikern Wind aus den Segeln, die aktuelle Krise um Credit Suisse und die hohen Inflationswerte, würden einen Umschwung der Zinspolitik zur Folge haben.

Mit unserem Händler Marcel sprechen wir über das Marktgeschehen und die Situation zum großen Verfallstag heute. Denn da könnte der DAX erneut die 15.000 anlaufen und unterschreiten. Im Hoch notierte er kurzfristig bei 15.150 Punkten, gibt nun aber alle Gewinne gerade wieder ab.

Besonders zinssensitiv gestaltet sich die Lage bei der Vonovia. Der Immobilienkonzern muss in der aktuellen Situation nicht nur die Dividende kürzen, sondern auch die Erträge revidieren. Wie sich das Bild genau gestaltet, stellen wir Ihnen zusammen mit dem Chartbild, welches auf einem neuen Mehrjahrestief notiert, im Detail vor.

Sehr positiv kamen die Kosteneinsparprogramme bei FedEx an. Sie sorgten in Verbindung mit dem Ausblick beim Logistikspezialisten aus den USA für ein Kursfeuerwerk in der US-Nachbörse. Genau dort wurden die aktuellen Zahlen vorgestellt. Wir bringen dies ebenso mit in das Interview ein.

Mit Blick auf weitere Quartalszahlen und die Termine des Tages haben Sie einen umfassenden Blick auf den heutigen Handelstag.