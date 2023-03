DAX: Index rutscht in die Verlustzone

Der Deutsche Aktienindex DAX knüpft an die positiven Vorgaben von der Wall Street in der ersten Tageshälfte an, verlor aber im weiteren Verlauf an Schwung und fiel erneut unter der Marke von rund 15.000 Punkten zurück. Offenbar sind die Aussichten doch nicht so sonnig, wie die gestrige Euphorie es noch vermuten ließ.

Offenbar belasten trotz aller Spekulationen um eine sanftere Gangart der US-Notenbank FED Zinssorgen Händler auf dem Parkett, dem DAX gelang es im heutigen Handelsverlauf nur temporär über das Niveau von rund 15.000 Punkte zuzulegen. Knapp darüber verläuft ohnehin bei 15.150 Punkten eine weitere große Hürde, die es für einen Folgeanstieg in Richtung der Jahreshoch, gilt zu knacken.

Die kurzzeitigen Turbulenzen, ausgelöst durch die zwei insolventen US-Banken und die strauchelnde Credit Suisse scheinen die Investoren weitestgehend abgehakt zu haben. Dies stellt allerdings keine Garantie für weiter steigende Kurse dar, zumal sich die wirtschaftlichen Aussichten für das laufende Jahr vorsichtig ausgedrückt, schwierig präsentieren.

Weitere Wirtschaftsdaten für den heutigen Handelstag folgen lediglich noch aus den USA und werden ab 20:30 Uhr mit der letzten Nachricht, dem Commitment of Traders (COT) Report durchgegeben.