Morningstar - Anleger ziehen Geld aus Credit-Suisse-Fonds ab

In der ersten Wochenhälfte haben private und Profi-Anleger unter dem Strich hunderte von Millionen Dollar aus gut 300 in den USA und Europa verwalteten Fonds der Credit Suisse abgezogen.

Vom 13. bis zum 15. März summierten sich die Abflüsse auf mehr als 450 Millionen Dollar, wie Morningstar Direct am Freitag mitteilte. Daten für die Zeit nach dem 15. März waren noch nicht verfügbar, so Morningstar. Zudem berichteten nicht alle Fonds der Credit Suisse täglich über Zu- und Abflüsse. Im Sog der Krise rund um die Silicon Valley Bank erodierte das Vertrauen in Credit Suisse im Verlauf der Woche, sodass die Großbank in der Nacht auf Donnerstag einen Rettungsring der Schweizerischen Nationalbank ergriff.