Deutsche Bank - Engagement bei AT1-Anleihen der Credit Suisse "nahe Null"

Frankfurt (Reuters) - Die Deutsche Bank hat bei AT1-Anleihen der Credit Suisse kaum Geld im Feuer.

Das Exposure liege bei "nahe Null", teilte Deutschlands größte Bank am Montag mit. Nach der Übernahme von Credit Suisse durch die UBS am Sonntagabend wurde bekannt, dass Investoren in bestimmte eigenkapitalähnliche Anleihen (AT-1) ihren Einsatz verlieren. Die Papiere im Nominalwert von 16 Milliarden Franken werden auf Null abgeschrieben. Die AT-1-Anleihen waren nach der Finanzkrise 2007/08 erfunden worden, um in einer Krise als Puffer zu dienen und zu verhindern, dass Banken schnell in die Knie gehen.

