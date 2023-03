OTS: Straubinger Tagblatt / Credit-Suisse-Rettung: Gefahr einer Krise ist gebannt

Credit-Suisse-Rettung: Gefahr einer Krise ist gebannt Straubing (ots) - Was aber derzeit passiert, ist ziemlich genau das Gegenteil von dem, was sich vor nunmehr fast 15 Jahren abgespielt hat. Die Schweizerische Großbank Credit Suisse, die durch zahlreiche Skandale und Fehlspekulationen in Schieflage geraten war, hat einen sicheren Hafen gefunden. Die mächtige Konkurrentin im Land der Eidgenossen, die UBS, wird die Pleite-Bank übernehmen, flankiert von einer Mitgift seitens des Staates und der Zentralbank von vielen Milliarden Franken. Damit, so sind sich die sachkundigen Beobachter der Finanzszene einig, ist die Gefahr einer flächendeckenden Krise wie damals zunächst einmal gebannt. Pressekontakt: Straubinger Tagblatt Ressort Politik/Wirtschaft/Vermischtes Markus Peherstorfer Telefon: 09421-940 4441 politik@straubinger-tagblatt.de Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/122668/5467918 OTS: Straubinger Tagblatt