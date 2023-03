Sportliche Zinsen mit Puma

Werbung. Tief stapeln, mehr liefern – dafür ist Puma bei Finanzanalysten bekannt. Eine clevere Strategie, denn Investoren honorieren es in der Regel, wenn die Zahlen besser als erwartet ausfallen. Ganz anders präsentiert sich der Sportartikelhersteller in der Öffentlichkeit. Puma will mit den schnellsten Sportlern der Welt auf dem Platz stehen und wirbt mit dem Slogan: „Forever Faster“. So muss das sein, für die Außenwirkung braucht ein Produktanbieter gutes Marketing! Und das scheint zu funktionieren.

Der Sportartikelhersteller mit dem Raubtier-Logo erzielte im vergangenen Geschäftsjahr einen Rekordumsatz und überraschte damit Analysten und Investoren positiv. Gegenüber dem Vorjahr kletterte der Umsatz um knapp ein Viertel auf rund 8,5 Milliarden Euro. Damit wuchs Puma deutlich stärker als der Konkurrent Adidas, der 2022 lediglich ein Prozent Umsatzzuwachs erreichte. Zudem steigerte Puma das Ergebnis vor Steuern von 505 auf 552 Millionen Euro.

Die guten Zahlen überraschen, da Puma – wie die gesamte Branche - während der Pandemie hohe Lagerbestände aufgebaut hat. Diese sollen noch im ersten Halbjahr 2023 abgebaut werden. Das klingt nach Schnäppchen, eventuell brauchen Sie ja gerade ein neues Sportoutfit?

Doch wie kam es überhaupt zu den überfüllten Lagern? Aufgrund von Lieferengpässen in der Corona-Pandemie hatte Puma übermäßig viele Waren in Asien bestellt. Ein weiterer Grund war der schleppende Verkauf in China aufgrund der strikten Lockdowns. Im asiatisch-pazifischen Raum sank daher der Umsatz 2022 gegenüber dem Vorjahr um gut zwei Prozent auf 1,7 Milliarden Euro. Auf dem amerikanischen Kontinent, dem wichtigsten Markt für Puma, erwirtschaftete der Konzern im vergangenen Jahr einen Umsatz von 3,7 Milliarden Euro, das entspricht 28,3 Prozent mehr als im Jahr 2021. In der zweitwichtigsten Region EMEA (Europa, Mittlerer Osten und Afrika), legte der Umsatz um 22,5 Prozent auf 3,1 Milliarden Euro zu.

Der neue Konzernchef Arne Freundt setzt auf Wachstum und will vor allem den Absatz in China und den USA stärker ausbauen. Freundt startete 2011 bei Puma und stieg schnell auf: Seit 2021 sitzt er im Vorstand, im November 2022 übernahm er den Vorstandsvorsitz von Bjørn Gulden, der als CEO zum deutlich größeren Konkurrenten Adidas wechselte. Unterstützen dürfte beim Ausbau des Geschäfts aus meiner Sicht bestimmt auch die wiederbelebte Kooperation mit dem Superstar Rihanna, die vor knapp einem Monat 113 Millionen Zuschauer in der Superbowl Halbzeit-Show begeistert hat und letzte Woche bei der Oscar-Verleihung 2023 performte. Sie kehrt als Partnerin und Markenbotschafterin zurück. Wieviel Puma für die Kooperation auf den Tisch legt, ist allerdings nicht bekannt.

Umsatzwachstum und die Steigerung der Marktanteile haben für Freundt Vorrang vor kurzfristiger Gewinnoptimierung. Vor diesem Hintergrund sowie dem harten Konkurrenzkampf unter den Sportartikelherstellern können Investierende anstelle der Aktie auch Anlagealternativen wie unsere Express-Zertifikate mit Memoryfunktion und Airbag in Erwägung ziehen, die auch bei stagnierenden oder leicht rückläufigen Kursen gute Ergebnisse erzielen. Denn diese Papiere stellen attraktive Zinszahlungen in Aussicht und sind mit einem Risikopuffer ausgestattet. Sie richten sich daher insbesondere an Anlegende, die auf der Suche nach reduzierten Risiken am Aktienmarkt sind, und die nichts gegen die Möglichkeit einer schnellen vorzeitigen Rückzahlung haben.



Sportliche 8,7 Prozent Zinsen pro Jahr bei Behauptung der 70-Prozent-Barriere

Das DekaBank Puma Express-Zertifikat Memory mit Airbag 06/2029 (WKN DK08J4) bietet 8,7 Prozent Zinsen pro Laufzeitjahr sowie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung. Vor dem festgelegten Endfälligkeitstag wird das Zertifikat zurückgezahlt, wenn der Schlusskurs der Puma-Aktie an einem der jährlichen Beobachtungstage auf oder über der Tilgungsschwelle notiert. Die Tilgungsschwelle liegt am ersten Beobachtungstag im Juni 2024 bei 100 Prozent des Startwerts und sinkt in den Folgejahren jeweils um fünf Prozentpunkte bis auf 80 Prozent im Jahr 2028.

Während die Tilgungsschwelle entscheidend für den Zeitpunkt der Rückzahlung ist, bestimmt die Barriere von 70 Prozent die Zinszahlung. Der jährliche Zinsbetrag wird automatisch überwiesen, wenn die Aktie am jeweiligen Beobachtungstag auf oder oberhalb der Barriere schließt. Die Memory-Funktion ermöglicht zudem, dass ausgefallene Zinszahlungen an den folgenden Beobachtungsterminen nachgeholt werden können, wenn die Barriere behauptet wird. Notiert also zum Beispiel die Puma-Aktie am Beobachtungstag nach einem Jahr unterhalb der Barriere von 70 Prozent und erholt sich bis zum nächsten Beobachtungstag auf mindestens 95 Prozent des Startwerts, werden vorzeitig der Festbetrag von 1.000 Euro zuzüglich des Zinsbetrags von 174 Euro (2 x 87 Euro), also insgesamt 1.174 Euro zurückgezahlt.

Wird die Barriere jedoch am Bewertungstag unterschritten, drohen Verluste. Denn statt des Festbetrags wird Anlegenden in diesem Fall eine festgelegte Anzahl im Wert gesunkener Puma-Aktien übertragen. Die Airbag-Funktion definiert die Anzahl der Aktien (Referenzanzahl), diese ergibt sich nicht auf Grundlage des Startwerts, sondern des Basispreises, der wie die Barriere ebenfalls bei 70 Prozent des Startwerts liegt. Zudem ist wie bei jedem Zertifikat das Emittentenrisiko zu beachten, weil insbesondere im Falle einer Zahlungsunfähigkeit der DekaBank Verluste bis hin zum Totalverlust des investierten Festbetrags drohen würden.



Die Zeichnung läuft vom 20.03.2023 bis 06.04.2023, vorbehaltlich einer Verlängerung oder Verkürzung.

Sie möchten die Kolumne und weitere Informationen zu DekaBank-Zertifikaten zukünftig gern direkt per Mail erhalten? Dann melden Sie sich gleich für unseren Zertifikate-Newsletter an: unter https://www.deka.de/zertifikate/newsletter-anmeldung

Disclaimer: Die hierin enthaltenen Informationen stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des Finanzinstruments dar und können eine individuelle Beratung nicht ersetzen. Diese Werbeinformation enthält nicht alle relevanten Informationen zu diesem Finanzinstrument. Vor einer Anlageentscheidung in Zertifikate wird potenziellen Anlegern empfohlen, den Wertpapierprospekt zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Anlageentscheidung vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts durch die zuständige Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Der Wertpapierprospekt und eventuelle Nachträge können unter https://www.deka.de/deka-gruppe/wertpapierprospekte unter dem Reiter „EPIHS-II-22“, die Endgültigen Bedingungen unter https://mmscache.deka.de/DE000DK08J48_FT.pdf heruntergeladen werden. Sämtliche Wertpapierinformationen sowie das aktuelle Basisinformationsblatt sind ebenfalls bei Ihrer Sparkasse oder der DekaBank Deutsche Girozentrale (www.deka.de), 60625 Frankfurt kostenlos erhältlich. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Sollten Kurse / Preise genannt sein, sind diese freibleibend und dienen nicht als Indikation handelbarer Kurse / Preise. Die hier genannten Werte dienen der Erläuterung des Auszahlungsprofils dieses Finanzinstruments. Die Werte sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Verkaufsbeschränkung: Auf besondere Verkaufsbeschränkungen und Vertriebsvorschriften in den verschiedenen Rechtsordnungen wird hingewiesen. Insbesondere dürfen die hierin beschriebenen Finanzinstrumente weder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika noch an bzw. zugunsten von U.S.-Personen zum Kauf oder Verkauf angeboten werden.

Eine ausgezeichnete Emittentin! DekaBank mit bestem Primärmarkt. Mehr Informationen unter www.deutscher-zertifikatepreis.de/gewinner-2022, www.zertifikateawards.de sowie unter www.scopeexplorer.com/scope-awards/2023/certificate/winners

Charlotte Neugebauer ist Leiterin Zertifikate & Produktvermarktung bei der DekaBank.