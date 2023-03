Pfeiffer Vacuum befindet sich zwar in einer kleinen Abwärtskorrektur, aber das Niveau ist dank eines stabilen Unterstützungslevels gar nicht mal so schlecht. Allerdings sollte man aus charttechnischen Gründen lieber erst einmal die Woche abwarten, bevor man die Pfeiffer-Vacuum-Aktie kauft. Was der bearishe Hammer damit zu tun hat erklärt euch unser Experte Martin.

Direkt zum Video auf YouTube