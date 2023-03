EQS-News: KATEK SE: KATEK schließt Rahmenvertrag über mehr als eine Million ghostONE-Wallboxen und will Europa-Marktführer bei Wallboxen werden

EQS-News: KATEK SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge

KATEK schließt Rahmenvertrag über mehr als eine Million ghostONE-Wallboxen und will Europa-Marktführer bei Wallboxen werden Das Elektronikunternehmen erhält bereits den dritten Großauftrag für ghostONE – und setzt sich ambitionierte Ziele für die Mobilitätswende. München, 22. März 2023 – KATEK startet mit der hochintelligenten und vollvernetzten Wallbox ghostONE durch: Erst Ende des Jahres 2022 wurde die neue White-Label-Wallbox für den Vertrieb freigegeben, bereits jetzt schließt das Elektronikunternehmen den dritten Auftrag dafür ab. Der neue Rahmenvertrag mit einem europäischen Automobilhersteller wurde mit der 100%igen KATEK-Tochter eSystems MTG GmbH geschlossen, umfasst einen Zeitraum von 5 Jahren und hat ein Abrufvolumen von über einer Million ghostONE-Wallboxen. „Wir sehen großes Potenzial für die ghostONE auf dem europäischen Volumenmarkt für Wallboxen. Laut aktuellen Marktprognosen wird der private und halböffentliche Bereich bis 2035 eine Installationsbasis von 65 Millionen Boxen erreichen.“, erklärt Rainer Koppitz, CEO der KATEK SE. „Die ghostONE bedient das Segment für hochintelligente, vollvernetzte Wallboxen und wir haben das klare Ziel, Marktführer mindestens in Europa zu werden. Die vertrieblichen Erfolge unmittelbar nach Vertriebsstart stimmen mich hier sehr zuversichtlich.“ KATEK liefert mit ghostONE eine State-of-the-Art Wallbox, die eine vollständige Vernetzung über Ethernet, LTE, WiFi, EEBUS, MODBUS/TCP, OCPP und ISO15118 bietet. Die 22kW-Ladelösung ist mit nahezu allen Elektro- und Hybridmodellen kompatibel und kann mit dem integrierten Lastmanagement vorhandenen Photovoltaik PV-Eigenstrom bevorzugen. In der privaten Smart-Home-Umgebung kommuniziert ghostONE über den EEBUS-Kommunikationsstandard mit dem Energiemanagementsystem, welches mit einer PV-Anlage, Wärmepumpen oder Batteriespeichersystemen verbunden sein kann. So erhält das E-Auto von der ghostONE eine Anreiztabelle und kann darüber den dynamischen Ladeplan berechnen. Auch netzdienliches Laden zur Anpassung an die Auslastung des Stromnetzes und flexible Ladetarife werden darüber möglich. Die Kommunikation erfolgt über ISO 15118. Die Norm ermöglicht es zudem, dass E-Auto und Ladestation sich gegenseitig erkennen und Informationen austauschen. Im öffentlichen Bereich wie beispielsweise auf öffentlichen Ladeplätzen kann so die Autorisierung über Plug'n'Charge erfolgen. Zudem kann das Design des White-Label-Produkts komplett auf die Markenidentität des Kunden angepasst werden. KATEK richtet sich mit der ghostONE an Automobilhersteller, Energieversorger, Wallboxhersteller, Charge Point Operators, Stadtwerke, Netzbetreiber und Elektrogroßhändler. „Die E-Mobilität wird ein starkes Wachstum erleben. Allein Deutschland hat die Vorgabe für 15 Millionen Stromer bis 2030. Dafür sind dringend intelligente Ladelösungen wie ghostONE nötig, um das Stromnetz optimal zu nutzen. Mit ghostONE bieten wir eine Lösung, die sich durch höchste Flexibilität und Vernetzung auszeichnet,“ so Jochen Paukert, Geschäftsführer der eSystems MTG GmbH. Entwickelt wurde die ghostONE von eSystems, gefertigt wird sie an den KATEK Standorten in Tschechien und Leipzig. Die Fertigung des aktuellen Projekts soll voraussichtlich gänzlich im Leipziger Werk stattfinden. Die KATEK Gruppe deckt alle Schritte von der Entwicklung über Rapid Prototyping, Materialmanagement, Produktion, Prüftechnik, Final Assembly, Logistik und Aftersales ab. Jochen Paukert: „Die 'Alles-aus-einer-Hand-Philosophie' ist ein riesiger Vorteil, da der Kunde der ghostONE nur einen Ansprechpartner hat und wir bereits beim Design der Wallbox berücksichtigen können, welche Komponenten in den nächsten Jahren voraussichtlich zur erforderlichen Qualität, zu besten Preisen verfügbar sein und wie die Wallbox hochautomatisiert gefertigt werden können.“ KATEK Pressekontakt Ramona Kasper

+ 49 160 970 88 676 Über KATEK Die KATEK-Gruppe mit Hauptsitz in München zählt zu den am schnellsten wachsenden Elektronikunternehmen in Europa und möchte einen entscheidenden Beitrag zur „Elektronifizierung der Welt“ leisten. KATEK versteht sich als End-to-End-Dienstleister für High-Value-Elektronik. Das Leistungsspektrum deckt den gesamten Produktlebenszyklus ab. Von der Entwicklung der Soft- und Hardware über erste Prototypen der elektronischen Baugruppen und der Fertigung bis hin zur anschließenden Begleitung des Prozesses beim Kunden, inklusive Logistik, After-Sales und Service- Leistungen. 3.100 Mitarbeitende an Standorten in Deutschland, Osteuropa, Nordamerika und Asien produzieren die Megatrends der Zukunft. Durch den Local-to-Local-Ansatz schafft die KATEK Nähe zum Kunden und ebnet gleichzeitig den Zugang zum Weltmarkt. Auf diese Strategie vertrauen die Marktführer aus den wachstumsstärksten Branchen – von Elektromobilität über erneuerbare Energien bis hin zu Medizintechnik. CEO & Co-Founder ist Rainer Koppitz und CFO ist Dr. Johannes Fues. Weitere Informationen über KATEK finden Sie auf https://katek-group.com Über eSystems Die eSystems MTG GmbH entwickelt und fertigt technologisch führende AC-Ladelösungen für das intelligente und vernetzte Laden von Elektroautos. Kernprodukte sind mobile und festinstallierte AC-Ladesysteme, sowie modulare Systemlösungen zur Anbindung an Smart Homes und zur Integration in das Smart Grid. Die Technologien von eSystems MTG ermöglichen ein netz- und nutzerdienliches Laden. eSystems ist ein zertifizierter Automobilzulieferer. Zu den Kunden zählen namhafte Automobilhersteller. Das Unternehmen ist Teil des börsennotierten Elektronikdienstleisters KATEK Group. Hierin enthaltene Aussagen könnten sogenannte "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind durch Wörter wie "könnte", "wird", "sollte", "plant", "erwartet", "sieht voraus", "schätzt", "glaubt", "beabsichtigt", "hat vor", "zielen" oder deren negativer Form oder entsprechenden Abwandlungen und vergleichbaren Begriffen erkennbar. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Erwartungen und beinhalten einer Reihe bekannter und unbekannter Risiken, Unsicherheiten sowie andere Faktoren, durch welche die tatsächlichen Ergebnisse, Auslastungsgrade, Entwicklungen und Erfolge der Gruppe oder des Industriezweigs, in dem sie tätig ist, grundlegend anders ausfallen können als hier enthalten oder impliziert. Es sollte kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen gesetzt werden. Die Gruppe wird die hier veröffentlichen zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen nicht aktualisieren oder überprüfen.

