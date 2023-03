Direkt zum Video auf YouTube

Um 19 Uhr unserer Zeit ist es soweit. Der wohl wichtigste Termin des Monats steht an: die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed und die anschließende Pressekonferenz von Jerome Powell. Selten lagen die Erwartungen der Marktbeobachter so weit auseinander. Es könnte also volatil werden

Derweil taucht die Aktie von Vonovia weiter ab, die Analysten sind vermehrt negativ gestimmt, die Aktie von Nike ist nach Zahlen gestern sehr gefragt und Enphase Energy hat die 200 USD Marke zurückerobert.