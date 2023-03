Stichwort Burggraben: 3 Mikrochip-Aktien mit starken Monopolen

In einer zunehmend digitalen Welt werden Mikrochips zu einem immer wichtigeren Bestandteil unseres Lebens. Gleichzeitig tun sich viele Investoren bei der Suche nach den besten Investmentmöglichkeiten in diesem Sektor schwer.

Ein Prinzip, das Investoren in diesem Zusammenhang hilfreich sein könnte, ist das des „Burggrabens“. Vereinfacht erklärt ist ein Burggraben nichts anderes als ein strategischer Wettbewerbsvorteil, der ein Unternehmen vor Konkurrenten schützt und dementsprechend oftmals mit hohen Margen und hohen Marktanteilen einhergeht.

Von daher ist es kein Zufall, dass die drei nachfolgend beschriebenen Unternehmen keine direkten Konkurrenten sind, sondern fast die gesamte Wettschöpfungskette der Mikrochipindustrie abdecken.

ASML

ASML (WKN: A1J4U4) ist der weltweit größte Hersteller von Lithographiesystemen. Diese Systeme werden für die Produktion von Mikrochips benötigt. Lithographie ist ein hochkomplexes Verfahren, das inzwischen jedoch bei der Herstellung von fast jedem Mikrochip zum Einsatz kommt. Vereinfacht erklärt werden Lichtmuster auf eine Siliziumplatte (Wafer) gebrannt. Hierbei kommen Lichtstrahlen im Nanometerbereich zum Einsatz, die für das menschliche Auge nicht wahrnehmbar sind.

Die Lithographiesysteme wiederum bestehen aus Hunderttausenden Einzelteilen und wiegen 180 Tonnen. Dementsprechend werden für den Transport eines einzelnen dieser Systeme drei Großflugzeuge des Typ Boeing 747 benötigt. Kostenpunkt eines Systems: bis zu 151 Mio. Euro.

Es ist nicht schwer, sich vorzustellen, dass es entsprechend kaum Wettbewerber auf dem Markt für Lithographiesysteme gibt. ASML ist hier wiederum der unangefochtene Platzhirsch und verfügt über einen schier unglaublichen Marktanteil von 90 %.

Mit Hinblick auf seine Extrem-Ultraviolett-Lithographiesysteme (EUV), die für die Herstellung der modernsten Mikrochips benötigt werden, geht ASMLs Dominanz sogar noch ein Stück weiter. So ist das niederländische Unternehmen das weltweit einzige, das EUV-Systeme produziert.

Eine derartige Dominanz spiegelt sich natürlich auch in der Profitabilität wider. So konnte ASML im abgelaufenen Geschäftsjahr bei einem Umsatz von 21,7 Mrd. Euro eine EBIT-Marge von über 30 % erzielen. Günstig ist die Aktie von ASML jedoch nicht. So wird diese aktuell zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 43 gehandelt.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company

Einer der größten Kunden von ASML ist Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (WKN: 909800) oder auch kurz TSMC . TSMC ist der weltweit größte Hersteller von Mikrochips. Zu seinen Kunden gehören weltbekannte Unternehmen wie Apple, AMD und Qualcomm, welche ihre Chips nicht selbst herstellen, sondern nur designen. Die eigentliche Produktion wird an TSMC outgesourct. Hierbei hielt das in Taiwan ansässige Unternehmen zum Ende des Jahres 2022 weltweit einen Marktanteil von 60 %. Der nächstplatzierte Konkurrent Samsung kam im Vergleich lediglich auf einen Marktanteil von 13 %.

Ähnlich wie bei ASML zeigt sich das wahre Ausmaß von TSMCs Dominanz jedoch erst, wenn man sich auf die am weitesten entwickelten Technologien in diesem Segment fokussiert. So steigt der Marktanteil von TSMC im Bereich der hochentwickelten 7- und 5-Nanometer-Mikrochips (7nm und 5nm) auf 90 %. Die Massenproduktion von 3nm-Mikrochips nahm das Unternehmen Ende Dezember 2022 auf.

Die Dominanz des Unternehmens im Bezug auf die modernsten Halbleiter der Welt spiegelt sich auch in seiner Profitabilität wider. Mit einer EBIT-Marge von 49,6 % bei einem Umsatz von 73,6 Mrd. US-Dollar verfügt das Unternehmen nämlich über eine Profitabilität, von der viele Unternehmen weltweit nur träumen dürften.

Dementsprechend erscheint das Unternehmen bei einem KGV von 13 auf den ersten Blick stark unterbewertet. Investoren sollten hierbei jedoch das geografische Risiko, vor dem Hintergrund eines potenziellen Konfliktes mit China, berücksichtigen.

Nvidia

Ein weiterer Kunde von TSMC ist Nvidia (WKN: 918422). Das in Santa Clara, Kalifornien beheimatete Unternehmen gilt als Spezialist im Bereich von Grafikkarten. Die Graphic Processing Units (GPUs) des Unternehmens erfreuen sich nicht nur bei Gamern hoher Beliebtheit, sondern finden zunehmend im Zusammenhang mit Trends wie Cloud-Computing und künstlicher Intelligenz Anwendung und sind hierbei oftmals sogar essenziell.

So lag Nvidias Umsatz im Bereich Data Center im Januar 2023 beendeten Quartal mit 3,6 Mrd. US-Dollar doppelt so hoch wie im traditionell starken Gaming-Segment (1,8 Mrd. US-Dollar). Dabei dominiert Nvidia den GPU-Markt im Bereich künstliche Intelligenz mit einem Marktanteil von 95 % nach Belieben. Dementsprechend gilt Nvidia als einer der, wenn nicht sogar als wichtigster, Wegbereiter für den Zukunftsmarkt rund um künstliche Intelligenz.

Trotz dieser Dominanz im Bereich KI blieb Nvidias Profitabilität im letzten Jahr nicht von der Schwäche der Weltwirtschaft verschont. Während der Umsatz im 2023er Geschäftsjahr (Nvidias Geschäftsjahr endet im Januar) mit 27 Mrd. US-Dollar im Vergleich zum Vorjahr nahezu konstant blieb, wurden die Margen spürbar in Mitleidenschaft gezogen. So betrug die EBIT-Marge des Unternehmens zwar noch immer 20,7 %, diese lag im Vorjahr jedoch bei 37,3 %.

Die rosigen Zukunftsaussichten die Nvidia als Wegbereiter für Zukunftstrends wie künstliche Intelligenz blühen, sind bei vielen Investoren jedoch nicht unbemerkt geblieben. So dürfte bei einem aktuellen KGV von 149 bereits viel Zukunftsfantasie in die Bewertung eingepreist sein.

Der Artikel Stichwort Burggraben: 3 Mikrochip-Aktien mit starken Monopolen ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Sichere dir deinen Anteil am 1,83 Billionen (!) US-Dollar-Markt: 3 Aktien, um mit der Digitalisierung ein Vermögen zu machen

Die Digitalisierung ist nicht aufzuhalten: Obwohl viele Growth-Aktien gecrasht sind, hat das Wachstum bei echten Innovatoren nicht aufgehört. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, sich seinen Anteil an diesem Markt zu sichern, der für die Wirtschaft einen Benefit von bis zu 1,83 Billionen (!) US-Dollar generieren kann. Aktienwelt360 hat die drei Namen parat, die sich weitsichtige Investoren jetzt günstig ansehen.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Samuel Tazman besitzt keine der erwähnten Aktien. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von ASML, Taiwan Semiconductor und Nvidia.

Aktienwelt360 2023