Schweizer Chiphersteller U-Blox bestätigt Übernahmegespräche mit Advent

THALWIL (dpa-AFX) - Der Schweizer Halbleiterhersteller U-Blox hat Medienberichte um Übernahmegespräche mit Advent International bestätigt. Man befinde sich derzeit in Verhandlungen mit dem Finanzinvestor Advent International über eine mögliche Transaktion, welche eine Übernahme von U-Blox beinhalten könnte, teilte das Unternehmen am Freitagnachmittag mit. Ob eine Transaktion zustande komme, sei derzeit aber noch offen, so U-Blox.

Zuvor hatten Gerüchte über eine Übernahme die Aktien von U-Blox in die Höhe springen lassen. Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete, dass der amerikanische Private-Equity-Fonds Advent ein Übernahmeangebot für U-Blox in Erwägung ziehe und bezog sich dabei auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Das Angebot soll sich auf rund eine Milliarde Franken, beziehungsweise 1,2 Milliarden US-Dollar belaufen.

In der Folge zogen die Aktien im Tageshoch um mehr als 20 Prozent auf derzeit 136,40 Franken an. Die Firma weist damit eine Marktkapitalisierung von knapp einer Milliarde Franken auf.

Insgesamt haben die Titel im laufenden Jahr 80 Prozent an Wert gewonnen. Sie sind damit die achtbeste Aktie an der Schweizer Börse in diesem Jahr.

Dennoch sind die Aktien immer noch weit von ihrem Rekordhoch entfernt. Im August 2016 hatte der U-Blox-Titel einen Kurs von 246,40 Franken erreicht. Damals brachte U-Blox eine Marktkapitalisierung von 1,7 Milliarden Franken auf die Waage.

Leichter Betriebsgewinn

Im ersten Halbjahr hat das Unternehmen den Umsatz im fortgeführten Geschäft um ein Drittel auf 123,4 Millionen Franken gesteigert. Neben deutlich geringeren Lagerbeständen bei den Kunden trug auch eine gute Entwicklung in den Sparten Locate und Short Range zur guten Entwicklung bei. Zudem erholte sich der Automobil- und Industriemarkt.

Auf der operativen Ebene rückte das Unternehmen im ersten Halbjahr wieder leicht in den positiven Bereich vor. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Cash-Ebit), das die Restrukturierungskosten ausklammert, stieg auf 2,9 Millionen Franken, nach einem Minus von 26,0 Millionen in der Vorjahresperiode.

Unter dem Strich blieb bei den fortgeführten Geschäften ein Minus von 7,0 Millionen Franken, was nur noch halb so viel ist wie in der Vorjahresperiode (-15,2 Millionen).

Anfang Juni hat U-Blox den Verkauf seines Mobilfunkgeschäfts an den irischen IoT-Spezialisten Trasna abgeschlossen. Mit dem Verkauf will U-Blox sich auf seine Kernkompetenzen im Bereich der Positionierungstechnologien konzentrieren./cf/jb/AWP/men