ANALYSE: Jefferies sieht kurzfristig wenig Potenzial für Siltronic - Abstufung

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies räumt der Aktie des Waferherstellers Siltronic auf kurze Sicht nur noch wenig Kurspotenzial ein. Analyst Constantin Hesse stufte deshalb das Papier in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von "Buy" auf "Hold" ab und senkte das Kursziel von 95 auf 75 (aktueller Kurs: 65) Euro. Siltronic gehört zu den weltweit führenden Produzenten von Siliziumscheiben (Wafern), auf denen integrierte Schaltkreise (Mikrochips) gefertigt werden.

Zwar sehe er auch weiterhin nur begrenzte Abwärtsrisiken für die Siltronic-Aktie, erklärte Hesse, es seien in den kommenden Monaten aber keine wesentlichen positiven Kurstreiber zu erwarten. Denn die Nachfrage in den Absatzmärkten sei nach wie vor schleppend, und die Kunden aus den Halbleitersegmenten Memory Chips und Logic Chips wiesen immer noch erhöhte Lagerbestände auf.

Der Experte reduzierte seine Siltronic-Gewinnprognosen (EPS) für 2023 und 2024 um 25 beziehungsweise 13 Prozent und seine Umsatzschätzungen um 11 beziehungsweise 10 Prozent.

Mittelfristig bleibt Hesse für den Halbleiterindustrie-Ausrüster aber optimistisch, insbesondere angesichts der Kapazitätserweiterung der Chipproduzenten sowie wegen der zunehmenden Verwendung von Chips in der Unterhaltungselektronik, bei Elektrofahrzeugen und in der Industrie generell.

Entsprechend der Einstufung "Hold" erwarten die Analysten von Jefferies, dass die Aktie auf Zwölfmonatssicht eine Gesamtrendite (Kursgewinn + Dividende) von bis zu 15 Prozent, aber auch einen Kursverlust (abzüglich Dividende) von bis zu 10 Prozent erreichen kann./edh/tav/stk

Analysierendes Institut Jefferies.

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2023 / 09:26 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.03.2023 / 20:00 / ET