APA ots news: AUSTRIACARD HOLDINGS AG: Erster Handelstag an der Athener Börse und der Wiener Börse

Wien (APA-ots) - AUSTRIACARD HOLDINGS AG (die "Gesellschaft), gibt hiermit die Aufnahme des Handels von 18.176.934 auf Inhaber lautenden Stammaktien der Gesellschaft mit einem Nennwert von jeweils EUR 1 an der Athener Börse (ATHEX) und der Wiener Börse am 23.03.2023 bekannt. Donnerstag 23.03.2023: Erster Handelstag von 18.176.934 Aktien am Main Market des amtlichen Handels der Athener Börse und am Prime Market des amtlichen Handels der Wiener Börse Die Aktien werden an der Athener Börse (ATHEX) und an der Wiener Börse unter dem Symbol "ACAG und der ISIN AT0000A325L0 gehandelt. Der erste Preis der Aktien wurde vom Vorstand der Gesellschaft basierend auf einer Fairness Opinion der PwC Advisory Services GmbH vom 15.12.2022 mit EUR 13,42 pro Aktie festgelegt. [Die Fairness Opinion ist unter diesem Link auf der Website der Gesellschaft abrufbar] (https://www.ots.at/redirect/austriacard2). Um den Prospekt betreffend die Zulassung der Aktien zum Handel und Listing an der Athener Börse (ATHEX) und der Wiener Börse einzusehen, [besuchen Sie bitte die Website der Gesellschaft] (https://www.ots.at/redirect/austriacards). Für mehr Informationen können Gesellschafter die Gesellschaft kontaktieren (Mag. Markus Kirchmayr, Tel.: +43 1 61065 - 384). Zwtl.: Disclaimer Diese Mitteilung ist nicht als Angebot zum Verkauf von Wertpapieren oder als Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren im Sinne von Artikel 2(1)(d) der Verordnung (EU) 2017/1129 (die "Prospektverordnung") und Artikel 58 des griechischen Gesetzes Nr. 4706/2020 innerhalb oder außerhalb Österreichs oder Griechenlands gedacht Rückfragehinweis: Ansprechpartner: Mag. Markus Kirchmayr Tel.: +43 1 61065 - 384 E-Mail: markus.kirchmayr@austriacard.at Website: www.austriacard.com ISIN(s): AT0000A325L0 Börse(n): Athener Börse (Main Market), Wiener Börse (Prime Market) Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/37515/aom *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** OTS0015 2023-03-23/08:04