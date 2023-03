EQS-News: DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft: DEAG 2022 mit massivem Wachstum, höchstem Umsatz und EBITDA der Firmengeschichte auf planmäßigem Expansionskurs – Fortsetzung der positiven Entwicklung

EQS-News: DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft: DEAG 2022 mit massivem Wachstum, höchstem Umsatz und EBITDA der Firmengeschichte auf planmäßigem Expansionskurs – Fortsetzung der positiven Entwicklung



23.03.2023

Corporate News DEAG 2022 mit massivem Wachstum, höchstem Umsatz und EBITDA der Firmengeschichte auf planmäßigem Expansionskurs – Fortsetzung der positiven Entwicklung 2023 erwartet Umsatz plus 258,3 % auf rd. 325 Mio. Euro

EBITDA plus 40,3 % auf rd. 31 Mio. Euro

Starkes 4. Quartal untermauert hervorragende Positionierung der DEAG

Profitable Wachstumsstrategie wird fortgesetzt

Berlin, 23. März 2023 - Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft („DEAG“) hat im Geschäftsjahr 2022 mit massiven Steigerungsraten gegenüber dem Vorjahr und dem Vor-Corona-Niveau bei Umsatz und EBITDA neue Rekorde erzielt. Die starke Entwicklung wurde einerseits von Nachholeffekten nach dem Neustart des Live Entertainment getragen, vor allem aber vom organischen Ausbau der Event-Pipeline und -Formate der DEAG in den vergangenen Jahren, den erfolgreichen M&A-Aktivitäten und der weiteren Ausweitung des Ticketing. In 2022 haben zudem die von der DEAG seit 2019 übernommenen Gesellschaften erstmals ganzjährig signifikant zur guten Entwicklung beigetragen. Nach vorläufigen Zahlen stieg der Umsatz im Geschäftsjahr 2022 um 258,3 % auf rd. 325 Mio. Euro nach 90,7 Mio. Euro im Jahr zuvor und 185,2 Mio. Euro im Vor-Corona-Jahr 2019. Dabei haben wiederkehrende Erlöse durch DEAG-eigene Veranstaltungsformate und Marken erneut wesentlich zum Gesamtumsatz 2022 beigetragen. Der Konzernumsatz vor Konsolidierung betrug im Geschäftsjahr 2022 rd. 352 Mio. Euro nach rd. 97 Mio. Euro im Vorjahr und rd. 197 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2019. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, EBITDA, lag 2022 mit rd. 31 Mio. Euro trotz einmaliger Sondereffekte in Höhe von rund 3 Mio. Euro um 40,3 % über dem Vorjahresniveau von 22,1 Mio. Euro und verbesserte sich auch signifikant gegenüber dem Vorkrisenjahr 2019 (14,1 Mio. Euro). Damit hat die DEAG im Geschäftsjahr 2022 ihre Umsatz- und Ergebnisziele von einem Umsatzanstieg auf über 300 Mio. Euro bei einem weiter verbesserten EBITDA deutlich übertroffen. Ebenfalls erheblich gesteigert hat die DEAG auch ihren Ticketabsatz. Nachdem vor der Corona-Pandemie jährlich mehr als 5 Mio. Tickets verkauft worden waren, wurden im Geschäftsjahr 2022 über 9 Mio. Tickets abgesetzt. Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat die DEAG sich in allen Bereichen weiter verstärkt. Im Ticketing-Bereich wurden die konzerneigenen Plattformen myticket und Gigantic Tickets durch die Übernahme der irischen Ticketing-Plattform tickets.ie ergänzt. Die DEAG vertreibt einen großen Teil der Tickets ihrer Veranstaltungen mittlerweile über eigene Plattformen und darüber hinaus auch Dritt-Content in sehr signifikantem Umfang. Auch durch Übernahmen von Promotern, Festivals und Veranstaltungen in den Genres Rock/Pop, EDM (Electronic Dance Music) und Classics & Jazz hat die DEAG ihre Marktposition weiter ausgebaut. Diese Akquisitionen trugen erfolgreich zum Konzernumsatz bei. Dies gilt ebenso für Übernahmen im Bereich Spoken Word & Literary Events. Die DEAG konnte beginnen, das große Potenzial zusätzlicher Wertschöpfung durch die Integration der neuen Konzerngesellschaften zu realisieren. Durch diese Übernahmen erhält die DEAG Zugang zu hochklassigen Veranstaltungsformaten und -orten sowie State-of-the-Art-Technologien. Im 4. Quartal 2022 setzte sich die Wachstumsdynamik der Vorquartale ungebremst fort. Der Umsatz im Jahresschlussquartal stieg gegenüber der Vorjahresperiode um 35,0 % auf rd. 90,0 Mio. Euro und das EBITDA um 21,6 % auf ca. 11,0 Mio. Euro. Getragen wurde diese Entwicklung von hohen Ticketvorverkäufen für das Jahr 2023, einem insgesamt sehr starken Weihnachtsgeschäft und besonders vom DEAG-eigenen Erfolgsformat Christmas Garden, das in der Saison bis Mitte Januar 2023 mehr als 2 Mio. Besucher an mittlerweile 19 Standorten begeisterte. In der kommenden Saison 2023/2024 soll die Anzahl der Standorte auf über 25 in Deutschland und dem europäischen Ausland ausgeweitet werden. Das Geschäftsjahr 2023 ist für die DEAG mit ausverkauften Events wie Ed Sheeran at The O2, „Disney on Ice“, Lesungen mit dem preisgekrönten Filmemacher und Bestseller-Autor Quentin Tarantino, dem internationalen Literaturfestival „lit.COLOGNE“, der erfolgreichsten Tanzshow der Welt „Riverdance“ oder beispielsweise Aufführungen des Béjart Ballet Lausanne hervorragend angelaufen, und die DEAG erwartet für das laufende Geschäftsjahr 2023 weiteres Wachstum. Untermauert wird diese Planung durch eine starke Event-Pipeline mit rd. 6.000 Veranstaltungen, für die die DEAG über 10 Mio. Tickets verkaufen will. Damit wird ein weiteres Rekordjahr in der inzwischen 45-jährigen Firmengeschichte der DEAG erwartet. Nicht in den aktuellen Planungen enthalten, jedoch unveränderter Teil der internationalen Expansionsstrategie, sind weitere Akquisitionen, von denen sich mehrere aktuell in der Anbahnung befinden. Die DEAG plant im 2. Halbjahr 2023 eine Intensivierung ihrer M&A-Aktivitäten, wobei ein Fokus insbesondere auf dem Bereich Ticketing liegt. Prof. Peter L.H. Schwenkow, CEO der DEAG: „Die enorme Erholung und das Wachstum bei Umsatz und EBITDA deutlich über Niveau des letzten vergleichbaren Geschäftsjahres 2019 hinaus, eine grundsolide Bilanz und eine konsequent umgesetzte Wachstumsstrategie haben das Jahr 2022 für die DEAG gekennzeichnet. Unsere Expansionsmaßnahmen, die wir während der Corona-Zäsur unbeirrt fortgesetzt haben, tragen Früchte. Auf diesem Weg werden wir weiter vorwärts gehen. Wir verkaufen ‘das kleine Glück‘ auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten und haben stets eine besonders hohe Nachfrage vor allem in Rezessionsjahren verzeichnet. Mit zunehmend eigenen, marken- und damit auch margenstarken Veranstaltungsformaten, einer für das Wachstum geschaffenen Unternehmensstruktur und Crew sowie einem Ticketing, das stetig und mit guter Marge wächst, dürfen wir für die kommenden Jahre zuversichtlich sein. Mit dem Rückenwind starker Jahreszahlen und einer sehr positiven operativen Entwicklung sehen wir uns auch sehr gut gerüstet für die bevorstehende Refinanzierung unserer Unternehmensanleihe sowie der weiteren konsequenten Umsetzung der Unternehmensstrategie.“ Die DEAG plant die Veröffentlichung ihres Jahresfinanzberichts für das Jahr 2022 am 31. März 2023. Wie bereits im Oktober 2022 verkündet, prüft die DEAG verschiedene Optionen zur Refinanzierung der Anleihe 2018/2023, u.a. die Option zur Begebung einer neuen Unternehmensanleihe in Abhängigkeit vom Marktumfeld. Eine mögliche neue Anleihe könnte zur vorzeitigen Refinanzierung der Anleihe 2018/2023 verwendet werden, während aufgrund der hervorragenden Geschäftsentwicklung bereits ausreichend Liquidität für das absehbare Wachstum zur Verfügung steht. Die DEAG wird hierzu informieren. Über DEAG Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft (DEAG), ein führender Entertainment-Dienstleister und Anbieter von Live Entertainment, produziert und promotet Live-Events aller Genres und Größenordnungen in Europa. Mit ihren Konzerngesellschaften ist die DEAG an 20 Standorten in ihren Kernmärkten Deutschland, Großbritannien, Schweiz, Irland und Dänemark präsent. Als Live-Entertainment-Dienstleister mit integriertem Geschäftsmodell verfügt die DEAG über umfassende Expertise in der Konzeption, Organisation, Vermarktung und Durchführung von Events. Gegründet 1978 in Berlin, zählen heute die Bereiche Rock/Pop, Classics & Jazz, Family-Entertainment, Spoken Word & Literary Events, Arts+Exhibitions und das Ticketing zu den Kerngeschäftsfeldern der DEAG. Live Entertainment für alle Generationen inklusive Arts+Exhibitions sind wichtige Bausteine für die Weiterentwicklung des DEAG-eigenen Content. Für rund 6.000 Veranstaltungen werden jährlich über 10 Mio. Tickets für eigenen und Dritt-Content umgesetzt – ein kontinuierlich wachsender Anteil davon über die konzerneigenen E-Commerce-Plattformen myticket, Gigantic Tickets und tickets.ie. Mit ihrem starken Partnernetzwerk ist die DEAG hervorragend im Markt positioniert. Investor & Public Relations

