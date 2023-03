EQS-News: Progress-Werk Oberkirch AG: Bilanzfeststellende Sitzung des PWO-Aufsichtsrats

EQS-News: Progress-Werk Oberkirch AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Progress-Werk Oberkirch AG: Bilanzfeststellende Sitzung des PWO-Aufsichtsrats



23.03.2023 / 12:39 CET/CEST

Carlo Lazzarini (CEO): „2022 war für die PWO-Gruppe ein sehr erfolgreiches Jahr. Unter all den Erfolgen sind die neuen Absatzmärkte, die wir uns erschlossen haben, besonders hervorzuheben. In unserem angestammten Geschäft unterstützen wir unsere Kunden dabei, mit effizienten Lösungen, ihre Dekarbonisierungsziele zu erreichen. Künftig wollen wir unsere Beiträge zu einer insgesamt geringeren Nutzung fossiler Energie auf unserem Planeten noch weiter steigern.“ Vorläufige Zahlen zum Geschäftsjahr 2022 werden bestätigt

Dividendenvorschlag von 1,65 EUR je Aktie (i. Vj. 1,50 EUR) an die Hauptversammlung

Refinanzierungsvereinbarungen mit einem deutlich höheren Volumen als bisher abgeschlossen Oberkirch / Valašské Meziříčí / Kitchener / Puebla / Suzhou / Oberkirch, 23. März 2023 - Der Aufsichtsrat der Progress-Werk Oberkirch AG hat in seiner heutigen Sitzung den Jahresabschluss und den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2022 geprüft, beraten und gebilligt. Damit ist der Jahresabschluss der Progress-Werk Oberkirch AG festgestellt. Die bereits am 7. März 2023 gemeldeten vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2022 werden bestätigt. Im Geschäftsjahr 2022 haben sich die Steuerungsgrößen des PWO-Konzerns wie folgt entwickelt: • Umsatzerlöse: 530,8 Mio. EUR (i. Vj. 404,3 Mio. EUR) • EBIT vor Währungseffekten: 27,5 Mio. EUR (i. Vj. 22,1 Mio. EUR) • Investitionen: 19,8 Mio. EUR (i. Vj. 16,2 Mio. EUR) • Free Cashflow: -5,8 Mio. EUR (i. Vj. 4,9 Mio. EUR) • EK-Quote: 37,8 Prozent (31.12.2021: 33,6 Prozent) • Nettoverschuldungsgrad: 2,3 Jahre (31.12.2021: 2,2 Jahre) • Lifetime-Volumen des Neugeschäfts: rund 890 Mio. EUR (i. Vj. rund 570 Mio. EUR) Aufgrund der erfreulichen Geschäftsentwicklung schlagen wir der Hauptversammlung eine Dividende in Höhe von 1,65 EUR je Aktie vor. Im Vorjahr waren 1,50 EUR je Aktie ausgeschüttet worden. Wir freuen uns zudem, den Abschluss eines neuen Konsortialkredits mit einem Volumen von 155 Mio. EUR und einer Laufzeit von 3 Jahren plus einer Verlängerungsoption um bis zu 2 Jahre bekanntzugeben. Die Unterzeichnung eines weiteren bilateralen Darlehens über 10 Mio. EUR ist derzeit in der Umsetzung. Mit den Vereinbarungen werden die bestehende syndizierte Kreditlinie von 110 Mio. EUR sowie bilaterale Kreditlinien über 20 Mio. EUR vorzeitig zu ihrer Fälligkeit im dritten Quartal 2023 abgelöst. Dr. Cornelia Ballwießer (CFO): „Wir konnten bestehende Finanzierungsvereinbarungen vorzeitig ablösen und durch ein deutlich höheres Volumen ersetzen. Damit ist es uns gelungen, die Finanzierung des Wachstumskurses der Gruppe abzusichern und zugleich Spielräume zu schaffen, um zusätzliche künftige Chancen für profitables Wachstum entschlossen wahrnehmen zu können.“ Progress-Werk Oberkirch AG Der Vorstand Kontakt:

M. charlotte.frenzel.ext.ma@pwo-group.com Unternehmensprofil PWO-Gruppe Wir sind ein globales Unternehmen der Mobilitätsindustrie und verstehen uns als Engineering-Haus, das durch Innovationen die umweltfreundliche Mobilität der Zukunft führend mitgestaltet und komplett verbrennerunabhängig agiert.

Mit unserer Kompetenz in klimafreundlicher Leichtbauweise sind wir Technologieführer und vereinen Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit. Wir entwickeln und fertigen anspruchsvolle Metallkomponenten und komplexe Subsysteme an der Grenze des technologisch Möglichen.

Als sinnstiftender Arbeitgeber mit familiären Strukturen auf globaler Ebene bieten wir 3.000 Mitarbeitenden an 8 Standorten auf 3 Kontinenten ein Zuhause.

Wir handeln aus innerer Motivation und Überzeugung, deshalb ist Nachhaltigkeit für uns einer der zentralen Werte der Unternehmensgruppe. Wir sehen die Notwendigkeit, den Herausforderungen unserer Zeit mit innovativen und nachhaltigen Konzepten zu begegnen. Vor allem wollen wir aber die darin liegenden Chancen ergreifen. Unsere Unternehmensstrategie haben wir in dem Motto PEOPLE. PLANET. PROGRESS. zusammengefasst.

