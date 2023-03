Heidelberg-Materials-Aktie: Gewinnziel bestätigt, Dividende erhöht

Heidelberg Materials (früher: Heidelberg Cement) bestätigte seine Gewinnziele für das laufende Jahr 2023 und will Anleger mit mehr Dividende belohnen. So viel an Ausschüttung wird es für Aktionäre geben.

Geschäftsbericht 2023

Im Rahmen der heutigen Veröffentlichung des Geschäftsberichtes bei Heidelberg Materials konnte der Konzern seine Gewinnziele für das Jahr 2023 bestätigen. Nach einem schwierigen 2022 mit Sondereffekten durch Steuern will man nun deutlich mehr Gewinn einfahren.

Unter dem Strich soll laut Schätzungen des Managements ein bereinigtes EBIT von 2,35 bis 2,65 Mrd. EUR stehen und damit auch etwas mehr als im Vorjahr mit 2,5 Mrd. EUR.

Dividende erhöht

Auch Aktionäre sollen von dem überraschend guten Ergebnis profitieren, weswegen der Hauptversammlung eine deutlich höhere Dividende vorgeschlagen werden soll.

Statt 2,40 EUR wie im Vorjahr sollen Anleger nämlich nun 2,60 EUR erhalten, etwas mehr, als auch Analysten erwartet hatten. Die Aktie wird am 12. Mai Ex-Dividende gehandelt.

Fazit

Trotz des schwierigen Umfeldes und den Problemen mit den Energiekosten bleibt Heidelberg Materials also optimistisch und schafft zusätzlichen Shareholder-Value für seine Anleger. Die Aktie notiert nach der Meldung ca. 0,5 Prozent höher.