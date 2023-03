Liechtensteinische Landesbank / LLB / Schlagwort(e): Generalversammlung/Sonstiges

LLB-Gruppe veröffentlicht Geschäftsbericht 2022



23.03.2023 / 07:00 CET/CEST

Vaduz, 23. März 2023. Die LLB-Gruppe publiziert den vollständigen Geschäftsbericht 2022 mit integriertem Nachhaltigkeitsbericht und verschickt die Abstimmungsunterlagen für die 31. ordentliche Generalversammlung. Anfang Mai 2023 wird sie ein Update zur Strategie im Markt Schweiz bekannt geben. Der Geschäftsbericht 2022 der LLB-Gruppe beinhaltet einen Überblick zur Geschäftslage, die Segmentberichterstattung, den Finanzbericht, den Vergütungsbericht sowie Informationen zur Corporate Governance. Darüber hinaus ist der Nachhaltigkeitsbericht nach den etablierten Standards der Global Reporting Initiative (GRI) enthalten. Der Titel der Publikation – "Eine Perspektive mehr" – leitet sich aus der dualen Positionierung der LLB-Gruppe her, wie sie in der Unternehmensstrategie ACT-26 formuliert ist. Die LLB-Gruppe ist als Universalbank die Nummer eins in Liechtenstein und in der Region. Gleichzeitig ist sie eine sichere, nachhaltige internationale Privatbank. Kernelemente von ACT-26 sind: Wachstum, Effizienz und Nachhaltigkeit. Ein Video zeigt, was bei einem Wechsel der Perspektive geschieht. Dies wird mit einem der Werke des japanischen Mathematikers und Künstlers Kokichi Sugihara illustriert. Er hat Formen berechnet, die aus entgegengesetzten Blickwinkeln betrachtet kreisförmige Rohre rechteckig erscheinen lassen. Mit dem bildlichen Vergleich werden die verschiedenen Facetten der Dualität bei der LLB-Gruppe sichtbar gemacht. Aus Nachhaltigkeitsgründen beschränkt die LLB-Gruppe ihre Jahresberichterstattung auf die interaktive Onlinepräsentation im Internet. Der Geschäftsbericht 2022 steht in Deutsch auf gb2022.llb.li und in Englisch auf ar2022.llb.li zur Verfügung. Gleichzeitig hat die LLB die Einladung und die Abstimmungsunterlagen für die 31. ordentliche Generalversammlung verschickt, die am 5. Mai 2023 in der Tennishalle in Schaan stattfindet. Die Dokumente sind auch auf der LLB-Website verfügbar auf www.llb.li/generalversammlung. LLB steht für Stabilität und Sicherheit

Die Liechtensteinische Landesbank mit ihrer 160-jährige Geschichte widerspiegelt Stabilität und Sicherheit für die Kunden. Sie hat in der Vergangenheit ihre Fähigkeit unter Beweis gestellt, Risiken zu managen und selbst angesichts der internationalen Verflechtungen des Finanzmarktes und schwieriger wirtschaftlicher Umstände widerstandsfähig und krisenresistent zu sein. Dank der soliden Eigenmittelausstattung von CHF 2.0 Mia., die ausschliesslich aus hartem Kernkapital besteht, verfügt die LLB-Gruppe über eine ausgezeichnete Bonität. Mit dem Depositenrating von Aa2 liegt die LLB weit über dem Durchschnitt europäischer Finanzhäuser und befindet sich damit in der Topliga der sichersten Banken weltweit. Der Ausblick für das Rating ist stabil. Ausblick

In ihren drei Heimmärkten Liechtenstein, Schweiz und Österreich ist die LLB-Gruppe gut positioniert. Sie verfügt über eine diversifizierte Ertragsstruktur und ein ausgewogenes Geschäftsmodell und mit der Strategie ACT-26 plant sie langfristig und nachhaltig. Die LLB-Gruppe sieht weiteres Wachstumspotenzial im Markt Schweiz. Im Zuge dessen wird die LLB-Gruppe Anfang Mai 2023 ein Update zur Strategie für den Markt Schweiz bekannt geben. Wichtige Termine 5. Mai 2023, 31. ordentliche Generalversammlung

9. Mai 2023, Ex-Datum der Dividende

11. Mai 2023, Ausschüttung der Dividende

24. August 2023, Präsentation Halbjahresergebnis 2023 Kurzporträt Die Liechtensteinische Landesbank AG (LLB) ist das traditionsreichste Finanzinstitut im Fürstentum Liechtenstein. Mehrheitsaktionär ist das Land Liechtenstein. Die Aktien sind an der SIX kotiert (Symbol: LLBN). Die LLB-Gruppe bietet ihren Kunden umfassende Dienstleistungen im Wealth Management an: als Universalbank, im Private Banking, Asset Management sowie bei Fund Services. Mit 1'116 Mitarbeitenden (in Vollzeitstellen) ist sie in Liechtenstein, in der Schweiz, in Österreich und den Vereinigten Arabischen Emiraten (Abu Dhabi und Dubai) präsent. Per 31. Dezember 2022 lag das Geschäftsvolumen der LLB-Gruppe bei CHF 98.4 Mia. Freundliche Grüsse Liechtensteinische Landesbank

