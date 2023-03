Sanofi-Blockbuster Duxipent punktet mit Studienerfolg bei Raucherlunge

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Der französische Pharmakonzern Sanofi kann auf zusätzliche Milliardeneinnahmen mit seinem Blockbuster-Medikament Duxipent hoffen.

Das Mittel, das bereits zum Einsatz bei Neurodermitis und Asthma zugelassen ist, erreichte in einer klinischen Studie zur Behandlung von Raucherlunge alle Zielvorgaben, wie Sanofi am Donnerstag mitteilte. In der entscheidenden Phase-3-Studie führte Duxipent zu einer 30-prozentigen Verringerung der akuten Krankheitsverschlechterung (Exazerbationen) bei chronisch obstruktiver Lungenerkrankung (COPD). Das Mittel erzielte zudem eine Verbesserung der Lungenfunktion, der Lebensqualität und der COPD-Atemwegssymptome. Duxipent könnte damit nach Einschätzung von Sanofi das erste biotechnologisch hergestellte Medikament zur Behandlung von COPD werden.

"COPD ist ein dringendes globales Gesundheitsproblem und aufgrund ihrer Heterogenität eine notorisch schwer zu behandelnde Krankheit, für die seit mehr als einem Jahrzehnt keine neuen Therapien zugelassen wurden", sagte George Yancopoulos, Forschungschef bei US-Biotechunternehmen Regeneron, mit dem Sanofi gemeinsam Duxipent entwickelt. COPD ist eine fortschreitende und bislang nicht heilbare Lungenkrankheit, bei der sich die Atemwege entzünden und anhaltend verengen. Rauchen ist ein Hauptrisikofaktor für COPD, aber auch Personen, die das Rauchen aufgeben, können die Krankheit noch entwickeln.

JP-Morgan-Analyst Richard Vosser sprach von "bahnbrechenden Daten". Die derzeitige Markterwartung eines Duxipents-Umsatz von 15,7 Milliarden Euro im Jahr 2027 könnte damit voraussichtlich um eine bis zwei Milliarden übertroffen werden. An der Pariser Börse legten die Sanofi-Aktien nach den Studienergebnissen um fast fünf Prozent zu.

Die Daten unterstreichen das große Potenzial von Duxipent, untermauern aber auch die Abhängigkeit von Sanofi von seinem Kassenschlager. Der Umsatz mit dem entzündungshemmenden Medikament war im vergangenen Jahr um 44 Prozent auf 8,3 Milliarden Euro gestiegen, Duxipent machte damit fast ein Fünftel des Gesamtumsatzes von Sanofi aus. Bislang war der Konzern davon ausgegangen, dass Duxipent in seinem besten Jahr auf einen Umsatz von bis zu 13 Milliarden Euro kommen könnte, da das Unternehmen versucht, die Anwendung des Mittels auf verschiedene Entzündungskrankheiten auszudehnen. COPD war bislang aber nicht in diesem Umsatzziel berücksichtigt. Eine neue Prognose gab Sanofi noch nicht ab.

(Bericht Ludwig Burger, geschrieben von Patricia Weiß, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)