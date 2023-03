Scout24 zahlt für gewinnträchtiges Jahr 2022 mehr Dividende

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Online-Immobilienmarktplatz Scout24 (Immoscout24) zahlt seinen Aktionären nach einem kräftigen Gewinnzuwachs im vergangenen Jahr mehr Dividende. Das im Index der mittelgroßen Werte MDax gelistete Unternehmen kündigte am Donnerstag in München zur Vorlage seiner endgültigen Jahresbilanz die Anhebung auf einen Euro je Aktie an. Diese Summe soll der Hauptversammlung im Juni vorgeschlagen werden. Ein Jahr zuvor lag die Ausschüttung noch bei 0,85 Euro je Anteilsschein. Hinzu kommt ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 100 Millionen Euro, das bereits am Vorabend verkündet wurde.

Scout24 hatte bereits Ende Februar vorläufige Kennzahlen für 2022 und einen Ausblick auf das laufende Jahr veröffentlicht. Beides wurde nunmehr bestätigt. Im vergangenen Jahr war der Gewinn der Bayern unter dem Strich um mehr als ein Drittel auf 123,5 Millionen Euro gestiegen, der Umsatz legte im Vorjahresvergleich um 15 Prozent auf knapp 448 Millionen Euro zu. Für 2023 rechnet der Vorstand mit etwas weniger Erlöswachstum in Höhe von zwölf Prozent, das bereinigte Betriebsergebnis (bereinigtes Ebitda) soll wie schon im Vorjahr um 13 Prozent zulegen./tav/stk