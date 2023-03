Yellen wurde falsch interpretiert | Coinbase | First Republic

Die gemischten Aussagen von FED-Chef Jerome Powell und von Finanzministerin Janet Yellen haben beim S&P 500 zur Wochenmitte zu einem Intraday Reversal von fast 3% gesorgt. Powell bezeichnete die Turbulenzen bei den Banken als isolierte Ereignisse, mit dem Fokus weiterhin auf die hohe Inflation, und den robusten Arbeitsmarkt. Der eigentliche Grund für den gestrigen Kursrutsch lieferte allerdings Yellen. In einer Senatsanhörung betonte die Finanzministerin, dass die Biden Administration keine generelle Versicherung aller Kundeneinlagen bei amerikanischen Banken in Erwägung zieht.



00:00 - Breaking News zu Block

02:10 - Yellen wurde falsch interpretiert

04:44 - First Republic

06:55 - Coinbase

09:10 - Accenture

10:17 - General Mills | Darden Restaurants

11:02 - Nächste Berichtssaison | FactSet

11:48 - Argumentation von Jerome Powell

13:18 - Ende der Zinsanhebungen noch nicht erreicht

14:25 - Meine Einschätzung | Fazit der gestrigen Tagung

17:55 - Ankündigung Interview

19:05 - Risikohinweis

