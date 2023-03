Yellen wurde falsch interpretiert | Coinbase | First Republic (Stream ab 13:55 Uhr)

Direkt zum Video auf YouTube

► Zur Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc



Die gemischten Aussagen von FED-Chef Jerome Powell und von Finanzministerin Janet Yellen haben beim S&P 500 zur Wochenmitte zu einem intraday reversal von fast 3% gesorgt. Powell bezeichnete die Turbulenzen bei den Banken als isolierte Ereignisse, mit dem Fokus weiterhin auf die hohe Inflation, und den robusten Arbeitsmarkt. Die Wahrscheinlich einer erneuten Zinsanhebung am 3. Mai ist von knapp unter 40% auf 53% gestiegen. Gleichzeitig haben heute die Zentralbanken in der Schweiz und Großbritannien die Zinsen angehoben. Der eigentliche Grund für den gestrigen Kursrutsch lieferte allerdings Janet Yellen. In einer Senatsanhörung betonte die Finanzministerin, dass die Biden Administration keine generelle Versicherung aller Kundeneinlagen bei amerikanischen Banken in Erwägung zieht. Wie dem auch sei, werden man die Kundeneinlagen bei individuellen Banken garantieren. Wenn man es genau sieht, hat Yellen nichts neues gesagt. Es ist bekannt, dass eine Anhebung der FDIC-Einlagensicherung nur durch den Kongress vorgenommen werden kann. Viel wichtiger ist, dass Regulatoren und Banken einen Kollaps der First Republic Bank rechtzeitig abwenden. Kommt es zu einem Kollaps, würde ansonsten die Ansteckungsgefahr erneut zunehmen.



► Instagram: https://www.instagram.com/kochwallstreet/



► Podcast: https://apple.co/3ehK4mP



► Website: https://www.markuskoch.de/



► Impressum: https://www.markuskoch.de/impressum



*Werbung

#finanzmarkt #openingbell