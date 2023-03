EQS-News: artnet AG: Artnet führt neue, auf mobile Endgeräte ausgerichtete Preisdatenbank ein

EQS-News: artnet AG / Schlagwort(e): Produkteinführung/Sonstiges

artnet AG: Artnet führt neue, auf mobile Endgeräte ausgerichtete Preisdatenbank ein



24.03.2023 / 16:24 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Artnet führt neue, auf mobile Endgeräte ausgerichtete Preisdatenbank ein Intuitives Nutzererlebnis

Tiefgreifende Datenanalysen

Neue Suchtechnologie 'Elasticsearch'

API first Architektur New York/Berlin, 24. März 2023: Die Artnet AG, die führende Plattform für Kunstmarktdaten und -medien und der globale Online-Marktplatz für bildende Kunst, freut sich, die Veröffentlichung ihrer neu gestalteten Preisdatenbank bekanntzugeben – dieselben qualitativ hochwertigen und zuverlässigen Daten mit einem neuen, intuitiven und zeitgemäßen Nutzererlebnis, das für mobile Endgeräte optimiert ist. Die überarbeitete Preisdatenbank ist jetzt auf eine neue API-first-Architektur ausgelegt und bietet damit die Möglichkeit, Daten in ganz anderen Formaten bereitzustellen. Zusätzlich wird nun auch die Suchtechnologie Elastic verwendet, die zu einer weiteren, starken Verbesserung des Nutzererlebnisses beiträgt. Das Data-Science-Team von Artnet hat intelligente, reaktive Analysen entwickelt. Diese reagieren auf die Recherchen eines Nutzers und senden daraufhin Vorschläge und Benachrichtigungen. In der neuen Datenbank können Kunden unter anderem erkennen, ob Kunstwerke über oder unter dem Schätzpreis verkauft wurden. Durch kontinuierliche Investitionen in das Produkt ist die Preisdatenbank von Artnet ein Vorreiter in Sachen Markttransparenz. Damit kommt das Unternehmen seiner Vision eines effizienten globalen Kunstmarktes immer näher. „Die Veröffentlichung der neuen Preisdatenbank stellt einen bedeutenden Meilenstein in der Entwicklung der Plattform und von Artnet dar. Viele weitere werden dieses Jahr folgen. Artnet arbeitet aktiv daran, weitere wichtige Optimierungen und Funktionen auf der Plattform zu implementieren, um das Nutzererlebnis weiter zu verbessern“, sagt Artnet-Vorstand Jacob Pabst.

Artnet Preisdatenbank Seit ihrer Einführung im Jahr 1989 hat die Artnet Preisdatenbank den Kunstmarkt geprägt. Dieses enorm wichtige Produkt war die einende Kraft hinter der massiven Ausweitung des Kunstmarktes und hat die Art und Weise, wie Kunst heutzutage ge- und verkauft wird, grundlegend verändert. Folglich ist die Preisdatenbank der Goldstandard der Branche und mit über 16 Millionen Einträgen und über 200 Million verschiedenen Daten unangefochtener Marktführer für Kunstdaten und Analysen. Der renommierte Auktionator und Kunsthändler Simon de Pury sagt: „Artnet ist ein unverzichtbares Werkzeug für Kunstsachverständige und Kunstliebhaber im Allgemeinen. Ich nutze die Preisdatenbank täglich.“ Zu den Kunden des Unternehmens zählen die größten Auktionshäuser wie Sotheby‘s und Christie‘s, Finanzmedien wie Bloomberg und Forbes und staatliche Institutionen wie IRS und FBI. Unsere Kunden können sich nun sicher und grenzenlos über den Kunstmarkt informieren. Sie können – über alle Medien hinweg – nach jedem Werk suchen, das seit 1985 von namhaften Auktionshäusern verkauft wurde. Weiter können sie den Marktwert eines Kunstwerks am Schreibtisch – oder auf einer Auktion – sofort recherchieren. Alle Informationen werden von Spezialisten verifiziert, was in der Branche einzigartig und zugleich der Grund ist, warum weltbekannte Kunstinstitutionen und Auktionshäuser Artnet ihr Vertrauen schenken – jeden Tag. „Die heute realisierten sehr hohen Preise wären ohne die Preisdatenbank undenkbar gewesen. Zuvor tappten die Menschen bei den Werten der Gemälde völlig im Dunkeln“, sagt Artnet-Gründer Hans Neuendorf. Hier finden Sie Artnets neue Preisdatenbank Über Artnet Artnet ist mit 60 Millionen Nutzern pro Jahr die weltweit größte Plattform für den Kunstmarkt. Seit der Gründung im Jahr 1989 hat das Unternehmen die Art und Weise revolutioniert, wie Menschen heute Kunst entdecken, recherchieren und sammeln. Die Marktdaten von Artnet sind eine wichtige Ressource für die Kunstbranche. Sie umfassen mehr als 16 Millionen Auktionsergebnisse sowie KI- und ML-gesteuerte Analysen, die ein beispielloses Maß an Transparenz und Einblick in den Kunstmarkt bieten. Der Marktplatz von Artnet verbindet führende Galerien und Auktionshäuser mit unseren Kunden auf der ganzen Welt und zeigt eine kuratierte Auswahl von über 250.000 Kunstwerken, die weltweit zum Verkauf stehen. Artnet Auctions, die revolutionäre Online-Auktionsplattform, bietet eine beispiellose Reichweite, Liquidität und Effizienz. Artnet News berichtet mit aktuellen Analysen und Expertenkommentaren über Ereignisse, Trends und Akteure, die den globalen Kunstmarkt prägen. Sie ist die meistgelesene Nachrichtenplattform der Kunstbranche mit einer schnell wachsenden und engagierten Leserschaft. Das breite synergetische Produktangebot von Artnet bietet ein umfassendes Ökosystem, das den modernen Kunstmarkt antreibt und informiert. Die Artnet AG ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert, dem Segment mit den höchsten Transparenzstandards. Der Großteil der Geschäfte wird über die 1989 gegründete Artnet Worldwide Corporation, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft mit Sitz in New York, abgewickelt. Artnet Worldwide Corp. besitzt eine in London ansässige Tochtergesellschaft, die Artnet UK Ltd. Weitere Nachrichten und Veröffentlichungen finden Sie hier ISIN: DE000A1K0375 LEI: 391200SHGPEDTRIC0X31 Ansprechpartnerin: Sophie Neuendorf sneuendorf@artnet.com

24.03.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com